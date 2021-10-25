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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 أشخاص لاتهامهم بخطف مواطن في التجمع الخامس

شعار المحكمة
شعار المحكمة

أمرت النيابة العامة بحبس 4 اشخاص لاتهامهم باختطاف مواطن واجباره على توقيع ايصالات امانة بسبب خلافات بينهم بالتجمع الخامس.

وكانت تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بإختطاف آخر وإكراهه على توقيع إيصالات لخلافات بينهما.

 وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من ربة منزل من الإبراهيمية في الشرقية، بتلقيها إتصال هاتفى من أحد أصدقاء نجلها الذى يعمل بمحل تجارى وأبلغها خلاله بحضور مجموعة من الأشخاص "غير معلومين لديه" لمحل عمله واصطحبوا نجلها لمكان غير معلوم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان إحتجاز المجنى عليه داخل عقار في المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط 4 أشخاص وبصحبتهم المجنى عليه "مصاب بسحجات بالوجه"، وبسؤال المجنى عليه اتهمهم بإختطافه وإحتجازه.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقر 3 متهمين بأنهم قاموا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مع المجنى عليه فخططوا لللنتقام منه.

وفى سبيل ذلك استعانوا بالمتهم الرابع لاختطافه واحتجازه داخل الشقة "ملك أحدهم" وقاموا بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته وإكراهه على توقيع 2 إيصال أمانة على بياض وبمعرفتهم تم ضبطهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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