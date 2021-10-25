مفاجآت بشأن قرار عودة مرتضي منصور

أكد نهاد حجاج المحامي وخبير اللوائح أن الجهة الإدارية لم تطبق الإجراءات القانونية في ملف ايقاف وتجميد مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور.

وقال حجاج عبر برنامج البريمو بقناة ten إنه كان يجب اصدار الحكم من مركز التسوية والانتظار لمدة ٦٠ يوما لترقب رد الزمالك.

وأوضح أن القاعدة القانونية أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لحل مجلس الزمالك والسؤال من سيحاسب على هذه الأزمة؟

وكشف المستشار مرتضي منصور، عن موعد تنفيذ حكم القضاء بعودته لرئاسة نادي الزمالك ، مرة أخرى عقب سلامة مواقفه من التجاوزات المنسوبة إليه.

وأكد مرتضى منصور ، في تصريحات له عقب الحكم أن القضاء المصري أنصفه ، ولا يمكن التعليق على أحكام القضاء ، مشددا أنه سينفذ الحكم عقب مباراة القمة أمام الأهلي.

وتابع أنه سيعود مرة أخري، لمنصبه ولكن عقب مباراة الفريق الأول أمام الأهلي في الدوري المصري بالجولة الثالثة.

وأكمل أنه شخص مخلص للزمالك وعمل طوالي تاريخه من أجل خدمة النادي ، مشددا أنه من أسس جميع الفرق الرياضية المتواجد حاليا والتي أتت بثمارها و حققت العديد من البطولات .