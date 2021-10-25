عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجآت بشأن قرار عودة مرتضي منصور

مرتضي منصور
مرتضي منصور

أكد نهاد حجاج المحامي وخبير اللوائح أن الجهة الإدارية لم تطبق الإجراءات القانونية في ملف ايقاف وتجميد مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور.

وقال حجاج عبر برنامج البريمو بقناة ten إنه كان يجب اصدار الحكم من مركز التسوية والانتظار لمدة ٦٠ يوما لترقب رد الزمالك.

وأوضح أن القاعدة القانونية أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لحل مجلس الزمالك والسؤال من سيحاسب على هذه الأزمة؟

وكشف المستشار مرتضي منصور، عن موعد تنفيذ حكم القضاء بعودته لرئاسة نادي الزمالك ، مرة أخرى عقب سلامة مواقفه من التجاوزات المنسوبة إليه.

 

وأكد مرتضى منصور ، في تصريحات له عقب الحكم أن القضاء المصري أنصفه ، ولا يمكن التعليق على أحكام القضاء ، مشددا أنه سينفذ الحكم عقب مباراة القمة أمام الأهلي.

 

وتابع أنه سيعود مرة أخري، لمنصبه ولكن عقب مباراة الفريق الأول أمام الأهلي في الدوري المصري بالجولة الثالثة.

 

وأكمل أنه شخص مخلص للزمالك وعمل طوالي تاريخه من أجل خدمة النادي ، مشددا أنه من أسس جميع الفرق الرياضية المتواجد حاليا والتي أتت بثمارها و حققت العديد من البطولات .

ترشيحاتنا

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

تعرف على حكام مباراتي "الأهلي - الإسماعيلي" و "الزمالك - إنبي" في افتتاح الدوري

في ذكرى وفاته.. نجيب سرور الشاعر الذي حارب الجميع

مريم حسين لـ نزار الفارس: سعد لمجرد أفضل من محمد رمضان وأنا مش زي رانيا يوسف

طالبان تعلق على تصريحات بوتين بشأن إمكانية رفعها من قائمة الإرهاب

13 دعاء قبل النوم يجعلك تسمع خبرا سعيدا في الصباح عن رزقك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة العالمية تزف نبأ سارا للبشرية بشأن جائحة فيروس كورونا

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إثيوبيا

عظام أسماك وأصوات أشباح ودم..حكاية دجال منشأة ناصر مع المطلقات لمدة اعوام

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

صدمة للعالم.. ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين مجددًا والسلطات تكشف عن السبب

فيديو

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ