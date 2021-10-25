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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خالد بيومي : محمد صلاح بالأرقام في أخر شهرين هو الأفضل على مستوى العالم.. فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

قال كابتن خالد بيومي الناقد الرياضي  ، أن مباراة فريق ليفربول، مع  مانشستر يونايتد اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعتبر من المباريات المهمة المعروفة في كل العالم " كلاسيكو " خاصة أننا نتحدث  على مستوى الكرة الإنجليزية على أكثر فريقين لهما تاريخ عريق  ف إحراز البطولات وحجم النجوم بهما "

وأضاف  خالد بيومي خلال مداخلة  هاتفية      خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " المذاع على شاشة " ON" أن ما يهمنا الأن هو وجود محمد صلاح نجم ليفربول  كأهم لاعب على مستوى العالم  بالإضافة لرونالدو وهو ما أعطى مباراة  زخماً كبيراً في كمية الأهداف والأسماء  الموجودة والمدارس التدريبية والفنية المتواجدة ضمن الفريقين مما جعل العالم يتابع  عن كثب المباراة   قائلاً : مش بس المصريين إلي اهتموا بيها  كمان كل العالم حتى الصحافة الإيطالية اهتمت  بشكل واسع المباراة   "

واصل خالد بيومي : " خاصة وأن هناك صراعاً كبيراً بين صلاح وكريستيانو  رونالدو من جهة إحراز الأهداف وغيرها "

 وحول مناخ المنافسة بينهما قال بيومي   : " مش منافسة بينهما  في التوقيت الحالي كل العوامل  تصب في مصلحة صلاح من الأكثر تهديفاً وتأثيراً على فريقه هو محمد صلاح وكذلك  لوس ألنا من هو الأكثر مهارة في جذب جماهير الكرة في العالم ؟ هو أيضاً محمد صلاح  وبالتالي  عند المقارنة   بينهما حالياً  بعيداً عن تاريخ رونالدوا الممتد لعشرين سنة  فمحمد صلاح يتفوق  على أسماء كبيرة في العالم مثل  ميسي  ورونالدوا ".

ورداً على سؤال الحديدي  هل اقترب  صلاح من الكرة الذهبية   ؟ قال :  في أخر شهرين   محمد صلاح هو الأفضل على مستوى العالم لكن هذا اللقب يتطلب   تقييم الأداء عن سنة كاملة تنتهي في يوليو الماضي ولدينا لاعبين  لديهم  أرقام كبيرة "

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