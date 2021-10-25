السويس تحتفل بذكرى انتصار المقاومة على العدو الإسرائيلي في أكتوبر 1973

احتفل أبناء السويس، بعيدها القومى الثامن والاربعين، بمناسبة مرور 48عاما علي انتصارات شعب السويس البطل وسط أجواء من الفرحة بحضور شعبي كبير يتوسطهم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الذي تبادل التهاني معهم علي ممشي أهل السويس وعلي كورنيش السويس وشوارع المدينة التي احتشدت بالاهالي .



وشهدت سماء السويس عروضا من السهام النارية على خلفية صحيات الاطفال فرحة بنصر 24اكتوبر العظيم .



وفي الجولة رحب محافظ السويس بأبناء السويس المتواجدين بالمنتزهات مؤكدا أن شعب السويس شعب عظيم وبطل دافع عن السويس ومصر ضد العدو وان المدينة عانت ويلات الحروب ويستحق هذا الشعب كل التقدير والتكريم لما قدمه من تضحيات كبيرة فداء الوطن .



وشارك اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس فرحة المواطنين الذين حرصوا على النزول للشوارع والمتنزهات للاحتفال بذكرى صمود أهل السويس والمقاومة الشعبيةأمام قوات العدو الإسرائيلي.

و شارك فرحة السوايسة بذكري انتصارات 24اكتوبر نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان، والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوى والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمجتمع المدني وممثلي الشركات والجمعيات الأهلية والقيادات السياسية وجميع طوائف شعب السويس احتفالية موكب عربات الزهور التي بدأت من ممشي أهل السويس مرور بالكورنيش وشارع الجيش .

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