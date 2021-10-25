عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السويس تحتفل بذكرى انتصار المقاومة على العدو الإسرائيلي في أكتوبر 1973

العاب نارية
العاب نارية

احتفل أبناء السويس، بعيدها القومى الثامن والاربعين، بمناسبة مرور 48عاما علي انتصارات شعب السويس البطل وسط أجواء من الفرحة بحضور شعبي كبير يتوسطهم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الذي تبادل التهاني معهم علي ممشي أهل السويس وعلي كورنيش السويس وشوارع المدينة التي احتشدت بالاهالي .


وشهدت سماء السويس عروضا من السهام النارية على خلفية صحيات الاطفال فرحة بنصر 24اكتوبر العظيم .


وفي الجولة رحب محافظ السويس بأبناء السويس المتواجدين بالمنتزهات مؤكدا أن شعب السويس شعب عظيم وبطل دافع عن السويس ومصر ضد العدو  وان المدينة عانت ويلات الحروب ويستحق هذا الشعب كل التقدير والتكريم لما قدمه من تضحيات كبيرة فداء الوطن .


وشارك اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس فرحة المواطنين الذين حرصوا على النزول للشوارع والمتنزهات للاحتفال بذكرى صمود أهل السويس والمقاومة الشعبيةأمام قوات العدو الإسرائيلي.
و شارك فرحة السوايسة بذكري انتصارات 24اكتوبر نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان، والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوى والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمجتمع المدني وممثلي الشركات والجمعيات الأهلية والقيادات السياسية وجميع طوائف شعب السويس  احتفالية موكب عربات الزهور التي بدأت من ممشي أهل السويس مرور بالكورنيش وشارع الجيش .

242175193_160382716287361_3831519559221277667_n
242175193_160382716287361_3831519559221277667_n
242944121_160382662954033_7933617792225045030_n
242944121_160382662954033_7933617792225045030_n
248051336_160382116287421_8727681639323560404_n
248051336_160382116287421_8727681639323560404_n
248172271_160382539620712_6336227361501855186_n
248172271_160382539620712_6336227361501855186_n
248259422_160382406287392_5619041610177618902_n
248259422_160382406287392_5619041610177618902_n
248271794_160382076287425_348209376491691665_n
248271794_160382076287425_348209376491691665_n
248320000_160382042954095_6497868279544586103_n
248320000_160382042954095_6497868279544586103_n
248335177_160382622954037_1048303884258726643_n
248335177_160382622954037_1048303884258726643_n
248337648_160382452954054_2933408574166701329_n
248337648_160382452954054_2933408574166701329_n
248384210_160382249620741_8367052315382515642_n
248384210_160382249620741_8367052315382515642_n
248440505_160381966287436_4457270879757351419_n
248440505_160381966287436_4457270879757351419_n
248515989_160382766287356_3826771578952503161_n
248515989_160382766287356_3826771578952503161_n
248530361_160382009620765_729699222463046749_n (1)
248530361_160382009620765_729699222463046749_n (1)
248530361_160382009620765_729699222463046749_n
248530361_160382009620765_729699222463046749_n
248539408_160382326287400_9138781991535035497_n
248539408_160382326287400_9138781991535035497_n
248593148_160382286287404_5895976217267639457_n
248593148_160382286287404_5895976217267639457_n
248619838_160381909620775_8663276504359563652_n
248619838_160381909620775_8663276504359563652_n
248683910_160382206287412_6772775464335658740_n
248683910_160382206287412_6772775464335658740_n
248896842_160382499620716_8582997231718552261_n
248896842_160382499620716_8582997231718552261_n
248925787_160382159620750_2419161916001389046_n
248925787_160382159620750_2419161916001389046_n
مجلس النواب الجيش احتفال يده عيد ذكرى المواطنين فرح الجوله السكر أكتوبر السويس

ترشيحاتنا

ماذا قال أهالي قرية محمد صلاح بعد الثلاثية في مرمي مانشستر يونايتد.. فيديو

جمال محمد علي: محمد صلاح نمطه العضلي نحيف.. وتفوق على رونالدو

تعليق كريستيانو رونالدو على خماسية ليفربول بالدوري الإنجليزي

عزبة لها ناظر واحد.. أخيرا شوبير يكشف موقفه من انتخابات اتحاد الكرة

السويس تحتفل بذكرى انتصار المقاومة على العدو الإسرائيلي في أكتوبر 1973

صاحب محل المنظفات.. تحرش بـ طفلة وفضحته زبونة في الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

الصحة العالمية تزف نبأ سارا للبشرية بشأن جائحة فيروس كورونا

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

13 دعاء قبل النوم يجعلك تسمع خبرا سعيدا في الصباح عن رزقك

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ