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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على استعدادات المحافظات لمواجهة فصل الشتاء.. فيديو

استعداد المحافظات
استعداد المحافظات للشتاء

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، إن المحافظة ساحلية ومساحتها 120 كيلو علي شاطئ البحر المتوسط ونتعرض لأجواء قاسية ، لافتا إلي إن المحافظة تتعرض إلي أمطار تصل مدتها إلي 6او 8 ساعات .

واضاف جمال نور الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج" كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " أون إي " ، أن جميع أجهزة المحافظة أصبحت الأن مستعدة لأي طقس بسبب التجارب السابقة في التعامل مع مياه الإمطار مؤكدا أن المحافظة عالجه أماكن تجمع المياه  لافتا إلي أن الأمطار اذا استمرت لمدة ربع ساعة تتحرك جميع المعدات إلي أماكن تجمع المياه  .

ومن جانبه أوضح عصام سعد محافظ أسيوط ، إن اكثر المناطق تضررا هي القري والنجوع وبالتالي قمنا بعمل انتشار ميداني للمعدات لمواجهة الأمطار وقمنا بعمل تجارب ميدانية للتصدي للمطار .

 

البحر المتوسط محافظ أسيوط فصل الشتاء محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين شاطئ البحر جمال نور الدين

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