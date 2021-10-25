مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية يزف بشرى سارة للمصريين بشأن العمرة.. فيديو

قال ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن مصر مستعدة لجميع الاشتراطات التي وضعتها السعودية، مؤكدا أن المعتمر الذي سيذهب لأداء العمرة سيتم عمل pcr له في الذهاب والعودة.

وأضاف ناصر تركي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن وزارة الصحة المصرية تنسق مع نظيرتها السعودية، مشيرا إلي أن مصر مستعدة لموسم العمرة القادم مع التوسع في حصول المواطنين علي لقاح كورونا.

وأوضح ناصر تركي، أن أسعار الحج والعمرة سترتفع لأن السعودية، اشترطت أن تحتوي الغرفة على فردين فقط، مؤكدا أن جميع المنصات السعودية التي تقوم على عملية الحج والعمرة قطاع خاص وسيكون التعامل إلكترونيا من خلال منصة تسمي "مقام" مملوكة للمملكة .



ومن جانبه تابع سعد بن جميل القرشي مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية ، أن إي معتمر مطلوب منه الحصول علي جرعتي من لقاح كورونا لأداء العمرة ، مؤكدا أن فتح باب استقبال المعتمرين سيتم خلال أيام .

واستكمل مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية ، أن المملكة السعودية بدأت في تخفيف الإجراءات الاحترازية .