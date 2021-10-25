تركي أل شيخ يكشف عن انتهائه من تصوير فيلمه الجديد"تشيللو"

تركي أل شيخ يكشف عن إنتهائه من تصوير فيلمه الجديد"تشيللو"

أعلن المستشار تركي أل شيخ،رئيس هيئة الترفيه في السعودية،عن إنتهائه رسميا من تصوير فيلمه الجديد بالسعودية"تشيللو"،ونشر صورة جماعيه مع فريق عمل الفيلم،عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وكتب أل شيخ مغردا من خلال الصورة:" في أجواء سرية وعلى مدى سنتين من الكتابة والاتصالات والغوص في عالم السينما من مخرجين ومنتجين وشركات … انتهيت امس من تصوير آخر مشهد من فيلمي الاول تشيللو الذي استغرق الاعداد له شهور وتم تصويره في ٨ اسابيع … ٧٠٪ من الفيلم تم تصويره في المملكة بين الرياض وضرما والعلا".



وفي نفس السياق،ذكر تركي آل الشيخ أن مشروعه الجديد يستهدف ضم مساعد مخرج ومتخصصين في الإضاءة والصوت من السعوديين لكي يتم تدريبهم ويكتسبوا الخبرة من فريق العمل العالمي الذي تعاقد معه.

وقال آل الشيخ، إن ”دافعه في الاستعانة بفنانين وفنيين سعوديين هو الإيمان بقدراتهم ودعمهم كواجب عليه كما كتب في شرح مشروع فيلمه الجديد“.