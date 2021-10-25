عصام عبد الفتاح: محمد عادل يدير مواجهة الأهلي والإسماعيلي ومحمود ناجي للزمالك وإنبي

أعلن عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، حكام الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي ستبدأ منافساته اليوم الإثنين.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن محمد عادل هو حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي، وأن محمود ناجي سيكون حكما لمباراة الزمالك وانبي.

وتابع، إن محمد معروف سيدير مباراة الصاعدين حديثا للدوري فيوتشر وفاركو، والتي ستقام اليوم.

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، إن مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز حتى الآن بحكام مصريين.