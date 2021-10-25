تعليق كريستيانو رونالدو على خماسية ليفربول بالدوري الإنجليزي

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، على الهزيمة التاريخية لفريقه بخماسية دون رد ضد ليفربول مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع التاسع من البريميرليج.

وقال رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":«في بعض الأحيان تكون النتيجة ليست التي نكافح من أجلها. أحيانًا لا تكون النتيجة هي التي نريدها».

وأضاف:«كانت جماهيرنا معنا ومذهلين في دعمهم المستمر إنهم يستحقون أفضل من هذا، أفضل بكثير، والأمر متروك لنا لتقديمه».

وحقق فريق ليفربول فوزا ساحقا على يونايتد بنتيجة 5-0، وشهدت المباراة تألق النجم المصري محمد صلاح الذي سجل ثلاثية في شباك حارس اليونايتد دي خيا.

وأظهرمحمد صلاح تألقا ليس بجديد في أول مواجهة جمعت فريقه بكريستيانو رونالدو، بعد انضمامه لمانشستر يونايتد، ، حيث صنع الهدف الأول وأحرز 3 أهداف، وجاء الهدف الأول لليفربول بقدم نابي كيتا، بعد أن قدم له محمد صلاح تمريرة سحرية حاسمة، في الدقيقة 5 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 13، أحرز ديوجو جوتا الهدف الثاني لليفربول، قبل أن يسجل صلاح 3 أهداف في الدقائق 38، 45+5، 50.