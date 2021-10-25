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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عزبة لها ناظر واحد.. أخيرا شوبير يكشف موقفه من انتخابات اتحاد الكرة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أكد أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أن الوضع حاليا سيء من الناحية الإدارة واختزال القرارات في يد شخص واحد داخل اتحاد الكرة المصري.

وقال شوبير في تصريحات لبرنامج رقم 10 عبر القناة الأولى:" ليس لدينا اتحاد كرة، وهناك شخص واحد يعتقد أن الكرة تحولت الى "عزبة" خاصة به وهو ناظرها ولا يجوز لدولة بحجم مصر أن يحدث بداخلها مثل هذه الأمور ".

وأضاف:" الآن حين نحقق أي انجاز شخص بعيد ينسب تلك الأمور لنفسه، وأجمل شيء حدث مؤخرا هو رابطة الأندية، واتحاد الكرة يحاول دائما تصدير المشاكل لرابطة الأندية".

وتابع:" حين عدت إلى اتحاد الكرة قبل بطولة أمم إفريقيا 2019 كانت أسوا 6 أشهر في مسيرتي وتقدمت باستقالتي من المجلس الذي كان يديره هاني أبو ريدة".

وأكمل:" لن اخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وسعيد بعملي جدا في الإعلام، الآن الأجواء لا تساعد على النجاح، واتحاد الكرة يدار بفكر شخص واحد".

واستطرد:"أسوأ شيء داخل اتحاد الكرة فكرة أن يكون القرار بالاجماع، وواجهت معاناة كبيرة من زملائي في اتحاد الكرة أثناء تواجدي في الفترة الأخيرة".

وأتم تصريحاته:" كنا نتفق على بعض الأمور وندونها في أوراق بعد الاجتماع وفي الصباح اتفاجأ بتغيير تلك القرارات ويتم إعلان شيء اخر، وقرارات اتحاد الكرة كانت تتوقف على قوة كل عضو داخل المجلس".

احمد شوبير منتخب مصر النادي الأهلي اتحاد الكرة المصري بطولة أمم إفريقيا 2019

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