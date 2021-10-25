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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمم المتحدة: سنقف بجانب الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة

إيلينا بانوفا المنسق
إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر

قالت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر إن تقرير التنمية البشرية المصري يغطي رحلة التنمية في مصر خلال عقد من الزمان في أخر عشر سنوات.

وأضافت إيلينا بانوفا مع برنامج " كلمة أخيرة  " المُذاع على فضائية "ON" قائلة: "هذا التقرير مهم جداً وعلينا جميعاً أن نحفظ ونسجل هذه الرحلة .. وأن يأتي الشعب في قلب هذا التقرير لانه يركز على " الحق في التنمية " .

وأوضحت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر أن التقرير يرصد الانجازات والتحديات والفجوات ويرسم خارطة للعبور للمستقبل، معقبة : "هذه النقطة الاهم وأعتقد أن هذا التقرير مهم للشعوب، حيث يلعب دوراً مهماً للمنظمين والممارسين كونها بيانات يمكن للسياسين من خلاله صياغة المستقبل وإتخاذ القرارات ".

 وتابعت إيلينا بانوفا أن التقرير مهم ايضاً على مستوى الشعوب، قائلة : "الناس  يجب أن تتأمل هذه الرحلة وعليهم الدراية بملخص هذه الرحلة ليعرفوا اين كانوا واين ذهبوا وأن ينظروا إلى الام من التسلسل الزمني لادراك وفهم تاريخ البلد   ، ومن هنا يلعب التقرير دوراً مهما ".

وأشارت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر إلى أنها لم تكن تتوقع أن يقرأ الناس كافة المعلومات الموجودة في التقرير كأرقام، حيث إن إعداد التقرير تم تدعيمه برسوم بيانية ورسوم   توضح بسهولة مسيرة الرحلة ،حتى يسهل على الناس بالشارع القراءة الجيدة له .

وأكملت إيلينا بانوفا أن الجزء الاهم في هذا التقرير هو ما يتعلق بالخطوات المستقبلية بعد الانجازات، من أجل المضي قدماً بواقع التوصيات المسئول عنها التقرير، قائلة : "هذا التقرير يستند إلى خبرة عشر سنوات من خلال الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية  للاكثر فقراَ والاكثر ثراءاً".

وواصلت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر أن التقرير يتناول المساواة بين الرجل والمراة والاقتصاد الاخضر، حتى  تستطيع البلدان أن تواجه التحديات جراء التغيرات المناخية ".

وعن تعاون الامم المتحدة مع الحكومة المصرية في برامج مثل تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة، قالت إيلينا بانوفا:  "برنامج الامم المتحدة قدم دعماً كبيراً لبرنامجي تكافل وكرامة المهمين .. ولازالنا نعمل على ذلك أيضاً.. ومنذ جائحة كورونا عززنا هذا التعاون لتيسير التحويلات النقدية الخاصة بالمستفيدين من البرنامجين .. وتم تغطية نسبة أكبر من الشرائح ".

 ونوهت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر أن الحكومة المصرية نجحت في تغطية قطاعات غير رسمية عبر تلك البرنامجين في وقت الجائحة، معقبة : "   الحكومة المصرية غطت قاطاعات غير رسمية عبر البرنامجين ونقدر ذلك "

وحول مبادرة حياة كريمة، قالت إيلينا بانوفا: " يمكنها أن تغير الحياة والواقع على الارض .. ونحن سعداء كامم متحدة بأن الحكومة والرئيس السيسي أطلق هذا البرنامج كونه برنامج يهدف إلى  إنتشال المتأخرين عن الركب أو الاكثر فقراً .. وهو برنامج يأتي في صلب أهداف الامم المتحدة وبرنامجها للتنمية المستدامة، حيث يعمل في القرى ويحقق النتائج على الارض للتخفيف من حدة الفقر، ويتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة ".

 وأكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر أن الامم المتحدة لديها الامكانيات للمضي قدماً وستعمل على تحقيق وإنجاز أهداف التنمية المستدامة في مصر، قائلة : " نحن سنقف  دائماً إلى جانب الحكومة  وسنقدم لهم الخبرة والمعرفة على مدار 76 سنة ، حتى نضمن نجاح الحكومة .. فنجاحها هو نجاح للشعب ".

منسقة الأمم المتحدة التنمية المستدامة تكافل وكرامة مبادرة حياة كريمة جائحة كورونا

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