عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الموارد المائية عن أسبوع القاهرة: هدفنا التعاون في تقاسم مياه الأنهار بين الدول

صدى البلد

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عن انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة برعاية الرئيس السيسي، منوهاً أن عدد المشاركين في أسبوع القاهرة للمياه هو الأكبر هذا العام، منذ انطلاقه في عام 2018.

وأضاف محمد غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذا دليا على نجاح المؤتمر في لفت الانتباه من جميع المعنيين بالمياه على مستوى العالم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن أسبوع القاهرة للمياه بدء في عام 2018 كفكرة، بأن يكون لمصر مؤتمر دولي مثل باقي المؤتمر الدولية، مشيراً إلى أن أعداد المشاركين تزداد كل عام عن الآخر.

وتابع محمد غانم أن أسبوع القاهرة أصبح منصة دولية يتابعها الكثير، ويسعى الأكثر للمشاركة بها، معقباً: " لذلك كان هناك اصرار بإقامته في أكتوبر وعدم تغيير الموعد" ، مشيراً إلى أن هناك 1800 مشارك، من 100 دولة، مما يدل على حجم المعنيين والمهتميين بالمياه حول العالم.

ونوه المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الهدف الرئيسي هو التعاون في تقاسم مياه الأنهار بين الدول، معقباً: "نحن إخوة ومبدئنا دائماً هو دعم الجميع". 

الموارد المائية أسبوع القاهرة للمياه الرئيس السيسي وزارة الموارد المائية المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري

موضوعات متعلقة

درة تقدم العزاء لـ دنيا وإيمي سمير غانم في وفاة دلال عبدالعزيز

أسباب اختيار شهر المحرم ليكون بداية التقويم.. حكم من يتذوق الطعام قبل الشراء.. 4 أمور يوسع الله بها رزقك.. وهل الوضوء شرط لذكر الله؟

دعاء نهاية العام الهجري.. أدعية تغفر ذنوبك وتدخلك الجنة

دعاء العام الهجري الجديد 1443.. مستجاب ويفتح لك كل أبواب الخير

دعاء السعادة وراحة البال والرزق يحول حياتك لنعيم

أفضل دعاء مستجاب مجرب للرزق وقضاء الحاجة

كيف يقضي الميت أيامه في القبر ؟ حقائق وأسرار عن البرزخ

دعاء السعادة وراحة البال والرزق يحول حياتك لنعيم

ترشيحاتنا

موعد تلقيح الأطفال أقل من 12 عاما ضد فيروس كورونا

علقة موت وتصوير بالموبايل.. الأب والعم ينتقمون لـ نجلهم من طالب في البحيرة

حقيقة فيديو استغاثة سيدة كرموز.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة الجيرة

أعراض جديدة احذر منها.. أضرار قاتلة لفيروس كورونا في مكان غير متوقع

تسريبات تكشف مواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme 9 Pro Plus

ما حكم تعقيم الحيوانات؟.. الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

الصحة العالمية تزف نبأ سارا للبشرية بشأن جائحة فيروس كورونا

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

13 دعاء قبل النوم يجعلك تسمع خبرا سعيدا في الصباح عن رزقك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ