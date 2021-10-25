متحدث الموارد المائية عن أسبوع القاهرة: هدفنا التعاون في تقاسم مياه الأنهار بين الدول

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عن انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة برعاية الرئيس السيسي، منوهاً أن عدد المشاركين في أسبوع القاهرة للمياه هو الأكبر هذا العام، منذ انطلاقه في عام 2018.

وأضاف محمد غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذا دليا على نجاح المؤتمر في لفت الانتباه من جميع المعنيين بالمياه على مستوى العالم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن أسبوع القاهرة للمياه بدء في عام 2018 كفكرة، بأن يكون لمصر مؤتمر دولي مثل باقي المؤتمر الدولية، مشيراً إلى أن أعداد المشاركين تزداد كل عام عن الآخر.

وتابع محمد غانم أن أسبوع القاهرة أصبح منصة دولية يتابعها الكثير، ويسعى الأكثر للمشاركة بها، معقباً: " لذلك كان هناك اصرار بإقامته في أكتوبر وعدم تغيير الموعد" ، مشيراً إلى أن هناك 1800 مشارك، من 100 دولة، مما يدل على حجم المعنيين والمهتميين بالمياه حول العالم.

ونوه المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الهدف الرئيسي هو التعاون في تقاسم مياه الأنهار بين الدول، معقباً: "نحن إخوة ومبدئنا دائماً هو دعم الجميع".