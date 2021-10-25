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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ بورسعيد: نسعى لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة

منطقة فاطمة الزهراء
منطقة فاطمة الزهراء

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن مشروع تطوير منطقة فاطمة الزهراء يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً إلى أن هذه المشروعات من أجل دعم الرئيس السيسي للجمهورية الجديدة.

وأضاف عادل الغضبان في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن تم افتتاح اليوم المرحلة الأولى من منطقة فاطمة الزهراء، مشيراً إلى أن هذه المنطقة لم تشهد أي تطور منذ عام 1998.

وتابع محافظ بورسعيد أن بالتنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، تم إعادة الحياة بمنطقة فاطمة الزهراء مرة أُخرى، حيث تم تطوير أكثر من 65 عقار، وتطوير الصرف الصحي الخارجي لهذه المنطقة، وتغيير الصرف الصحي الداخلي.

وأكمل عادل الغضبان أنه تم رصف الشوارع الداخلية والخارجية بهذه المنطقة أيضاً، مشيراً إلى أن هناك برامج ثقافية وتعليمية للمواطنين داخل هذه المنطقة من أجل تطويرها والإرتقاء بالمواطن المتواجد بها.

وأكد محافظ بورسعيد قائلاً: "نسعى لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة .. ونقوم بتطوير العشوائيات منذ عام 2018".

محافظ بورسعيد منطقة فاطمة الزهراء مشروع تطوير منطقة فاطمة الزهراء المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة الرئيس السيسي

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