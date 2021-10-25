نائب محافظ القاهرة : الدولة تبذل أقصى الجهود لتحسين حياة المواطنين

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم أن أجهزة الدولة تبذل أقصى الجهود لإنشاء منظومة متكاملة لتحسين حياة المواطنين بناء على يقين أن تطوير العشوائيات سيبني مصر المتقدمة صاحبة الاقتصاد القوي.
ونوهت نائب المحافظ في تصريحات صحفية ، إلى استمرار العمل على قدم وساق لتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية والتى تهدف إلى القضاء على المناطق العشوائية حتى تصبح مصر بلا عشوائيات
والموضوعة تحت شعار مصر بلا عشوائيات " بهدف الارتقاء بالمواطن المصرى بنقله من العشوائيات وخاصة العشوائيات الخطرة إلى مجتمع امن متحضر و راقى يتمتع فيه بجميع الخدمات
ويحيا فى بيئة امنة.
وفي هذا السياق قالت عبدالمنعم إن أعمال الإزالة الجارية بعزبة ابو قرن العشوائية بنطاق حى مصر القديمة أسفرت عن إخلاء (2570)أسرة كما تم الانتهاء من (1110) عقارات حتى الآن وتم تسكين جميع المستحقين بوحداتهم البديلة فى الحال فور الإخلاء بمشروع معا بحى السلام .
كما لفتت إلى ان نسبة التنفيذ بأعمال الازالة الجارية اقتربت من 70% وجارى العمل على ما تبقى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتسليم المستحقين وحداتهم فى الحال للمساهمة فى تحقيق الخطة الحضارية المتكاملة.
كما اكدت على ان اعمال الازالة تتم بشكل يومى دون توقف بتواجد يومى لنائب المحافظ
واشراف من السيد اللواءخالد شحاته رئيس حى مصر القديمة وبمشاركة القوات والقيادات الشرطية والتنفيذية والادارات المعنية بالحى والمنطقة الجنوبية.