عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسمياني يبرر عدم الدفع بـ محمد محمود أمام بطل النيجر.. فيديو

محمد محمود
محمد محمود

برر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدم مشاركة محمد محمود لاعب وسط الفريق خلال مباراة الحرس الوطني بطل النيجر فى إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الاهلي فوزا عريضا على بطل النيجر بنتيجة 6-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد السلام ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات لبرنامج "10 الصبح" على قناة الأهلي: سعيد بالنتيجة أول مرة نسجل 6 أهداف، وكنت متوقع أن نسجل 5 أهداف:"

واكمل :" غير راض عن المستوى خلال المباراة، أهدرنا الكثير من الفرص وليس لدينا رفاهية استمرار الأخطاء ويجب تصحيح هذه الأخطاء قبل الموسم الجديد.

أضاف: البعض يقول أن محمد محمود يجب أن يشارك من البداية لكنهم لم يروا تفاصيل التمرين وأريد أن يكون كل لاعب جاهز وعلى قدر المستوى عندما يشارك مع الفريق.

ومن المقرر أن تقام مباريات مرحلة المجموعات في دور الـ16 خلال الفترة من فبراير إلى أبريل 2022، ومن المقرر أن تشارك الصفقات الجديدة في مرحلة المجموعات بعدما غابت عن الدور التمهيدي لعدم قيدها في القائمة الأفريقية.

" src="">
بيتسو موسيماني النادي الأهلي محمد محمود دوري ابطال افريقيا الحرس الوطني بطل النيجر

ترشيحاتنا

الهند تعلن اكتشاف إصابة جديدة من فيروس زيكا

صحيفة: وضع رئيس الوزراء السوداني تحت الإقامة الجبرية

الزمالك: 200 مليون جنيه لحل أزمة عدم القيد .. ونتمنى عدم مواجهة الأهلي في أفريقيا

بيسارو المنهوبة.. متحف ألماني يعيد رسم لوحة سرقها النازيون

هل صلاة الشروق تكفي عن صلاة الضحى ؟.. كثيرون لا يعرفون

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. إلغاء عقوبة شيكابالا بسبب عدم خضوعه للتحقيق.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

الصحة العالمية تزف نبأ سارا للبشرية بشأن جائحة فيروس كورونا

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

زوج يضرب زوجته حتى الموت بالدقهلية بسبب قرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ