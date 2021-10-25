موسمياني يبرر عدم الدفع بـ محمد محمود أمام بطل النيجر.. فيديو

برر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدم مشاركة محمد محمود لاعب وسط الفريق خلال مباراة الحرس الوطني بطل النيجر فى إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الاهلي فوزا عريضا على بطل النيجر بنتيجة 6-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد السلام ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات لبرنامج "10 الصبح" على قناة الأهلي: سعيد بالنتيجة أول مرة نسجل 6 أهداف، وكنت متوقع أن نسجل 5 أهداف:"

واكمل :" غير راض عن المستوى خلال المباراة، أهدرنا الكثير من الفرص وليس لدينا رفاهية استمرار الأخطاء ويجب تصحيح هذه الأخطاء قبل الموسم الجديد.

أضاف: البعض يقول أن محمد محمود يجب أن يشارك من البداية لكنهم لم يروا تفاصيل التمرين وأريد أن يكون كل لاعب جاهز وعلى قدر المستوى عندما يشارك مع الفريق.

ومن المقرر أن تقام مباريات مرحلة المجموعات في دور الـ16 خلال الفترة من فبراير إلى أبريل 2022، ومن المقرر أن تشارك الصفقات الجديدة في مرحلة المجموعات بعدما غابت عن الدور التمهيدي لعدم قيدها في القائمة الأفريقية.

" src=" ">