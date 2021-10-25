بشرى سارة لجماهير الزمالك.. إلغاء عقوبة شيكابالا بسبب عدم خضوعه للتحقيق.. تفاصيل

أكد أيمن سيد، رئيس لجنة صياغة لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، إن تم إلغاء عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا، بسبب عدم خضوعه للتحقيق.

وأضاف أيمن في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن قرارات مركز التسوية واجبة النفاذ، وأن في حال أمتناع اتحاد الكرة عن تنفيذ القرار من حق الزمالك اللجوء لمحكمة الكاس.

وأضاف أبو العز أن الفريق سيخوض تدريبه غدًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي في الثالثة عصرا ، وبعدها يختار الجهاز الفني قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام الفريق البترولي.

وكان الزمالك تأهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على توسكر الكيني، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.