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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك: 200 مليون جنيه لحل أزمة عدم القيد .. ونتمنى عدم مواجهة الأهلي في أفريقيا

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أكد حسام المندوه عضو لجنة إدارة نادي الزمالك، عدم وجود شكاوى من نادي توسكر الكيني بسبب واقعة تحطيم غرفة خلع الملابس في مباراة الذهاب، مشيرًا إلى أنه جمعه لقاء برئيس النادي خلال مباراة الإياب في برج العرب، ولم يذكر له أي شيء عن تلك الواقعة.

وقال المندوه في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "جمهور التالتة" عبر فضائية "أون تايم سبورتس" :"نحاول إنجاز ملف التجديد لأشرف بن شرقي، وهذه النقطة تحتاج للتنازل من الطرفين لكي تسير الأمور".

وأضاف: "نفكر في أنه عندما نتعاقد مع لاعب بحجم أشرف بن شرقي، يجب أن نؤمن النادي بقوة على استمرارية اللاعب من خلال عقده، هذه مسؤولية وأمانة، رغم أن العكس سهل وسيعطي لنا فضل بأننا قمنا بالتجديد مع بن شرقي".

وأردف: "توقيت تفعيل الشرط الجزائي هو الخلاف الرئيسي في تجديد أشرف بن شرقي، عندما كنت متواجدًا في رحلة كينيا لم أتحدث مع اللاعب بعمق، ولكن شعرت أن لديه استعداد ونحن ايضًا لدينا نفس الأمر، وعندما نصل لنقطة في المنتصف سنحل هذا الملف".


وواصل: "الزمالك يحتاج 200 مليون جنيه لحل أزمات النادي، حصدنا تقريبًا 25 مليونًا من حملة دعم النادي، وكنا نتوقع أن نجمع مبلغ أكبر من ذلك".

واستكمل: "لا أتمنى أن نتواجد مع الأهلي في مجموعة واحدة بدوري أبطال إفريقيا، يمكن أن نلتقى في مباريات خروج المغلوب، هذا سيكون أكثر إثارة ونحن نتمنى ذلك".

واستطرد: "أؤيد إدارة الحكام المصريين لمباراة القمة مع وجود تقنية الفار، وقوام الزمالك الحالي أفضل من قوام الأهلي، وتوقعي للقمة فوز الفارس الأبيض".

وكشف: "لم نحاول بقوة ضم حسام حسن قبل انضمامه إلى الأهلي، هو لاعب كبير ونحترمه، لكن سموحة بالغ في طلباته المادية واللاعبين الذي كان يريد ضمهم من الزمالك ضمن الصفقة، لدرجة أنه عندما علمنا بطلبات سموحة في المجلس ضحكنا، العرض كان يقلل من قيمة لاعبين كبار جدًا، لذلك رفضنا طلبات سموحة".

واختتم: "سأترشح في انتخابات نادي الزمالك حال وجود مجموعة بيني وبينها تناغم، الهدف ليس النجاح في الانتخابات فقط، ولكن أن ينجح النادي بعد الانتخابات".

حسام المندوه نادي الزمالك توسكر الكيني أشرف بن شرقي دوري ابطال افريقيا

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