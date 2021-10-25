الهند تعلن اكتشاف إصابة جديدة من فيروس زيكا

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اكتشاف إصابة جديدة بفيروس زيكا في ولاية أوتار براديش شمالي الهند أمس الأحد.

وذكر التقرير أن المريض ضابط في سلاح الجو الهندي في منطقة كانبور في ولاية أوتار براديش.

وبعد بدء ظهور أعراض غامضة على المريض، تم الحصول على عينات دمه وإرسالها إلى المعهد الوطني للفيروسات في مدينة بوني الجنوبية الغربية.

ونقل التقرير عن مسؤول طبي كبير قوله إن المريض كان يعاني من الحمى خلال عدة أيام ماضية.

وبعد الكشف عن الحالة، تم إرسال عينات لأكثر من 20 شخصا كانوا على اتصال بالمريض إلى المعهد الوطني للفيروسات لفحصها.