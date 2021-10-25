انتهاء إزالة المباني المتعارضة مع محور مسطرد - عدلي منصور بطول 16 كيلو متر

أعلن المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية انتهاء أعمال إزالات محور "مسطرد -عدلي منصور” وتعويض السكان بطول يبلغ ١٦ كم.

وكان نائب محافظ القاهرة أكد أنه تم الانتهاء من إزالة (165) عقارا بشوارع المشروع ووسط البلد والبريد وتم صرف تعويضات للسكان تبلغ 248 مليون جنيه لعدد (1125) أسرة طبقاً لأسعار المنطقة وطبقاً لرغبة السكان فى الحصول على التعويض المادي.



ويذكر أن محور المستشار عدلي منصور طوله يبلغ ١٦ كم ويخدم أحياء النزهة والسلام أول والمرج والمطرية وعين شمس وسيحدث انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق.

ويبدأ المحور فى مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبري عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم، وشارع الترولى فكوبرى عين شمس ، ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس.

والاتجاه العائد يمر بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ، ثم منطقة المسلة بطوال 6 كم.

وكانت محافظة القاهرة، أكدت رصد 248 مليون جنيه تعويضات لسكان ١٦٥عقارا بمسار محور مسطرد الجاري تنفيذه الآن، حيث تم هدم 5 عقارات بنطاق حي السلام بشارع كمال حجازي، وباقي العقارات بنطاق حي المطرية بشارع المشروع.