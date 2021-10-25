كاتب صحفي: مصر لديها عشرات الحلول في مواجهة أزمة جفاف المياه

قال الكاتب الصحفى، خالد العوامى، إن كلمة الرئيس السيسى أمس عن المياه تحمل رسائل متعددة ، تدل على أن مصر لديها عشرات الحلول في مواجهة أزمة جفاف المياه.

وأضاف "العوامي"، خلال حوارها ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامية رشا مجدى، أن مصر لديها كثير من المسارات المتعددة والمتوازية في وقتاً واحداً، ولديه الحلول والبدائل، وملف المياه يدار بعقل شديد.

وأشار الكاتب الصحفى، إلى أن كل ما تحققه مصر فى مختلف العلاقات الخارجية عكس قدرة مصر والقيادة السياسية على قيادة هذا الملف وقدرتنا فى الوصول لمراحل متقدمة جداً.

وتابع الكاتب الصحفى، أنه فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي واللقاءات الأخيرة لم تكن وليدة اللحظة وإنما نتيجة أثر وجهود رسمية وغير رسمية والزيارات المتبادلة وهو ما يعكس قدرة الدولة على تحقيق خطوات فاعلة.