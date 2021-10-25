خبير تطوير المناطق غير الآمنة: نشهد سرعة أداء في عهد الرئيس السيسي |فيديو

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المستدامة واستشارى المناطق غير الآمنة، إن مصر تمتلك أكثر من 29 مليون موظف منها 4 مليون و900 ألف فى الجهاز الادارى للدولة، ومليون و300 ألف مبنى حكومي وكل ذلك يحتاج إلى سرعة فى الاداء.

وأضاف "حسان"، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامية رشا مجدى، أنه منذ تولى الرئيس السيسى الرئاسة ونحن نشاهد سرعة فى الأداء خاصة فى مجال المشروعات القومية التى تهم الدولة.

قال الدكتور الحسين حسان خبير التطور الحضاري والمناطق العشوائية، إن الورق المطلوب لعمل رخصة بناء يتمثل فى العقد المشهر للأرض وصورة البطاقة الشخصية، والرسم من المكتب الاستشاري الهندسي،وبعد ذلك سيتم تسليم الرخصة للبناء خلال 30 يوما من تقديم الطلب من المكتب الهندسي .



وأضاف حسان خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى ان الجامعات الآن أصبحت تشرف على التراخيص بشكل تخطيطي على مستوى الجمهورية.



ولفت الحسين حسان إلى أن الشخص الذى يرخص فى قرية يختلف عن شخص يرخص فى المدينة،موضحًا أن الاشخاص الذين يرخصون فى القرى يخضعون لقانون 119 لسنة 2008



وأوضح ان كل المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ليس لها علاقة بالاشتراطات البنائية الجديدة،مشيرًا إلى أن الاشتراطات البنائية الجديدة قرار وليس قانونا لضبط التنظيم العمراني الموجود فى مصر.

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مستشار التنمية المحلية الأسبق: اشتراطات البناء تحد من المضاربة على الأراضي

قال صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إنه اشتراطات البناء الجديدة لن تطبق على القري، مضيفا أن كل قري مصر تتعامل مع القانون رقم 119.

وأضاف صبري الجندي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي لـ التليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أنه اشتراطات البناء لها مجموع مميزات، متابعا أن الهدف منها ضبط العمران في مصر والقضاء على فوضى البناء.



وتابع صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن هناك مئات المخلفات للبناء لمنازل بعشرات الأدوار وغياب الدولة والفوضى فيما قبل 2014 تسبب في كارثة، لافتا إلى أن اشتراطات البناء تعيد النسق العمرانيلسابق عهده، وتوثق قانونية البناء في مصر.



وأكمل صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه لم يعد هناك بناء سيقوم بدون أن يكون هناك قانونية له، لافتا إلى أن اشتراطات البناء تحد من المضاربة على الأراضي.



يشار إلى أنه تم إطلاق منظومة اشتراطات البناء الجديدة ، في مايو الماضي لمدة شهرين كتجربة في 27 مركزا وحى بالمحافظات.