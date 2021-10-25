عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير تطوير المناطق غير الآمنة: نشهد سرعة أداء في عهد الرئيس السيسي |فيديو

خبير التطوير والتنمية
خبير التطوير والتنمية المستدامة

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المستدامة واستشارى المناطق غير الآمنة، إن مصر تمتلك أكثر من 29 مليون موظف منها 4 مليون و900 ألف فى الجهاز الادارى للدولة، ومليون و300 ألف مبنى حكومي وكل ذلك يحتاج إلى سرعة فى الاداء.

وأضاف "حسان"،  خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامية رشا مجدى، أنه منذ تولى الرئيس السيسى الرئاسة ونحن نشاهد سرعة فى الأداء خاصة فى مجال المشروعات القومية التى تهم الدولة.

قال الدكتور الحسين حسان خبير التطور الحضاري والمناطق العشوائية، إن الورق المطلوب لعمل رخصة بناء يتمثل فى  العقد المشهر للأرض وصورة البطاقة الشخصية، والرسم من المكتب الاستشاري الهندسي،وبعد ذلك سيتم تسليم الرخصة للبناء خلال 30 يوما من تقديم  الطلب من المكتب الهندسي .

وأضاف حسان خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى ان الجامعات الآن أصبحت تشرف على التراخيص بشكل تخطيطي على مستوى الجمهورية.


ولفت الحسين حسان إلى أن الشخص الذى يرخص فى قرية يختلف عن شخص يرخص فى المدينة،موضحًا أن الاشخاص الذين يرخصون فى القرى يخضعون لقانون 119 لسنة 2008
 

وأوضح ان كل المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ليس لها علاقة بالاشتراطات البنائية الجديدة،مشيرًا إلى أن الاشتراطات البنائية الجديدة قرار وليس قانونا لضبط التنظيم العمراني الموجود فى مصر.

اقرأ أيضًا 

مستشار التنمية المحلية الأسبق: اشتراطات البناء تحد من المضاربة على الأراضي

قال صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إنه اشتراطات البناء الجديدة لن تطبق على القري، مضيفا أن كل قري مصر تتعامل مع القانون رقم 119.

 

وأضاف صبري الجندي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي لـ التليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أنه اشتراطات البناء لها مجموع مميزات، متابعا أن الهدف منها ضبط العمران في مصر والقضاء على فوضى البناء.


وتابع صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن هناك مئات المخلفات للبناء لمنازل بعشرات الأدوار وغياب الدولة والفوضى فيما قبل 2014 تسبب في كارثة، لافتا إلى أن اشتراطات البناء تعيد النسق العمرانيلسابق عهده، وتوثق قانونية البناء في مصر.


وأكمل صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه لم يعد هناك بناء سيقوم بدون أن يكون هناك قانونية له، لافتا إلى أن اشتراطات البناء تحد من المضاربة على الأراضي.
 

يشار إلى أنه تم إطلاق منظومة اشتراطات البناء الجديدة ، في مايو الماضي لمدة شهرين كتجربة في 27 مركزا وحى بالمحافظات.

التنمية المستدامة الاعلامية رشا مجدى الرئيس السيسي المشروعات القومية المناطق العشوائية مستوى الجمهورية الجهاز الإداري

ترشيحاتنا

وزيرة البيئة تشارك فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالسعودية

هل يجوز للأخت الزواج من زوج أختها بعد طلاقها .. الإفتاء تجيب

مع انطلاق الدوري المصري.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحريض على الشغب بين الجماهير

بعد قليل..استئناف محمد رمضان على حكم إلزامه بـ12.5 مليون جنيه لشركة إنتاج

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 25-10-2021

أمم إفريقيا في الكاميرون تواجه شبح التأجيل .. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

مدير مكتب حمدوك: قوة عسكرية اقتادت رئيس وزراء السودان لمكان مجهول

شوبير يصدم جمهور الأهلي: الشناوي لن يلحق بالقمة أمام الزمالك

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

بركان جديد يرعب "إيطاليا" ويتسبب في وقف رحلات الطيران ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ