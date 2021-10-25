ندوة لـ أحمد عصام بعنوان "الكتابة ودورها في الدراما " بـ الساقية

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي ندوة بعنوان “ الكتابة ودورها في الدراما المصرية” يقدمها كُلٌ من السيناريست والكاتب أحمد صبحى والكاتب والفنان أحمد عصام، وذلك في تمام الخامسة والنصف مساءً في قاعة النهر بالساقية ويستقبل المعرض زواره يوميا من 12 ظهرا الى 9 مساء ويستمر المعرض الي يوم الخميس القادم 28 اكتوبر.

وتتضمن فعاليات المعرض ورش عمل وحفلات توقيع وفقرات استعراضية، وعلى هامش المعرض تستمر الساقية في تقديم حفلاتها ندواتها الثقافية.

وتقدم دور النشر العديد من الخصومات الكبيرة وتصل الى 70% ويضم المعرض باقة متميزة من دور النشر المشاركة، ومنهم اسكرايب، الزيات، شهرزاد، تشكيل، بيت اللغات الدولية، إبهار، المدينة، ببلومانيا، منشورات الفنار، وزارة السياحة والآثار، الخان، فصلة، Ibookcast، كتبنا، H2do، دار السلام، نبوغ، دارك، مكتبة آورورا، كيان، مجمع البحوث الإسلامية، الرسم بالكلمات، دار المعارف.