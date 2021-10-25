عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 محاذير صارمة خاصة بالجماهير مع انطلاق الدوري الجديد

صدى البلد

تنطلق اليوم الاثنين منافسات بطولة الدوري الممتاز فى النسخة رقم ٦٣ بإقامة ثلاث مباريات.

ويلتقى فريق البنك الأهلي نظيره طلائع الجيش فى تمام الساعة الثالثة عصرا فيما يواجه سموحة الاتحاد السكندري  الساعة الخامسة والنصف مساء بينما يخوض فريق فيوتشر مباراته أمام فاركو الساعة الثامنة مساء.

ووضعت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب العديد من المحاذير الصارمة الخاصة بحضور الجماهير مع ضربة البداية فى الدورى الجديد جاءت على النحو التالي:

عدم اصطحاب اي شماريخ أو ألعاب نارية داخل المدرجات.

 اختيار كل مشجع الفريق الذي يشجعه في الموسم الحالي ولا يمكن المشجع أن يغير الفريق إلا في الموسم المقبل.

إلغاء بطاقات المشجع القديمة واستخراج أخرى جديدها مع أول تذكرة يقوم المشجع بشرائها.

حذف من كان عمره اقل من 16 عاما في عامي 2019 و2020 وعلى المشجع الراغب في حضور المباريات استخراج بطاقة جديدة من خلال التقديم على موقع تذكرتي بالبطاقة الشخصية.

لن يتم السماح بحضور المباريات لمن لم يحصل على لقاح كورونا حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين

ويعتبر الدوري المصري الممتاز البطولة الأعلى مستوى في مصر ويعد واحدًا من أقوى وأقدم بطولات كرة القدم في الشرق الأوسط وأفريقيا.

أقيمت أول نسخة من الدورى الممتاز عام 1948 وتوج بها الأهلي الأكثر تتويجًا باللقب حتى الآن حيث حصد 38 لقبًا يليه غريمه التقليدى نادى الزمالك الذي فاز بالدوري 12 مرة ويليهما الإسماعيلي بـ3 مرات فى حين فاز بلقب الدوري مرة واحدة كلًا من أندية الترسانة والأوليمبي وغزل المحلة والمقاولون العرب.

ونجح فريقان فقط فى الهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية عبر تاريخ البطولة هما الأهلي والزمالك فيما يعتبر أكثر الأندية مشاركة في الدوري المحلى على مر التاريخ بعد قطبى الكرة المصرية هما ناديي المصري والاتحاد السكندرى حيث تخلفا عن المشاركة موسمين فقط.

ويبلغ عمر المسابقة 68 عامًا وقد بدأت موسم 1948-1949، توقفت ولم تستكمل خلالها عدة مرات لأسباب مختلفة، أولها موسم 51-1952 بسبب المشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية فى هلسنكى، وموسم 54-1955 بسبب ازمة مباراة الأهلى مع الترام، كما توقف بعد حرب يونيو 1967 مواسم 67-1968و 68-1969 و69-1970 و70- 1971، ولم تستكمل موسم 71-1972 بسبب الشغب في مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة، وكذلك لم تستكمل موسم 73-1974 بسبب حرب أكتوبر المجيدة، وموسم 2011- 2012 بسبب مذبحة بورسعيد وموسم 2012-2013 بسبب ثورة 30 يونيو، واكتملت المسابقة 57 مرة.

انطلقت البطولة الأولى فى يوم الجمعة 22 أكتوبر 1948، وسجل محمد أمين لاعب الزمالك، أول هدف فى تاريخ الدورى في مرمى المصري في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك 1/5، وسجل سعد رستم لاعب الزمالك أول هاتريك فى نفس المباراة، وحصل اللاعبان الديبة مهاجم الاتحاد وسيد الضيظوى مهاجم المصرى على لقب الهداف عن الموسم الأول برصيد 15 هدفًا لكل منهما، وتوج النادى الأهلى بلقب أول دورى.

وشارك في بطولة الدورى الممتاز منذ انطلاقها وحتى الآن 64 فريقا وتعتبر أكبر نتيجة تحققت في تاريخ المسابقة المحلية فوز فريق المصري البورسعيدى على نظيره فريق بني سويف بنتيجة 11-0 عام 1964.

ودخل نادي المائة عبر الباب الواسع في الدوري المصري الممتاز 8 لاعبين منذ انطلاق النسخة الاولى وحتى الآن وهم: حسن الشاذلي نجم نادى الترسانة برصيد187 هدفا وحسام حسن لاعب الأهلي والزمالك والمصري والترسانة بواقع 168 هدفا ومصطفى رياض نجم نادى الترسانة حيث سجل 123 هدفا والسيد الضظوي لاعب فريقا المصري والأهلي برصيد 112 هدفا.

وضمت قائمة نادى المائة ايضا محمود الخطيب اسطورة الكرة المصرية ولاعب النادى الأهلي برصيد 108 أهداف وأحمد الكاس لاعب أندية الأوليمبي والزمالك والاتحاد السكندرى برصيد 107 أهداف ومحمد أبو تريكة نجم ناديى الترسانة والأهلي برصيد 106 أهداف وجمال عبد الحميد لاعب الزمالك والأهلي بواقع 101 هدف

بطولة الدوري الممتاز البنك الاهلي فريق فيوتشر فاركو سموحة رابطة الأندية المحترفة أحمد دياب

ترشيحاتنا

وزيرة البيئة تشارك فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالسعودية

هل يجوز للأخت الزواج من زوج أختها بعد طلاقها .. الإفتاء تجيب

مع انطلاق الدوري المصري.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحريض على الشغب بين الجماهير

بعد قليل..استئناف محمد رمضان على حكم إلزامه بـ12.5 مليون جنيه لشركة إنتاج

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 25-10-2021

أمم إفريقيا في الكاميرون تواجه شبح التأجيل .. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

مدير مكتب حمدوك: قوة عسكرية اقتادت رئيس وزراء السودان لمكان مجهول

شوبير يصدم جمهور الأهلي: الشناوي لن يلحق بالقمة أمام الزمالك

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

بركان جديد يرعب "إيطاليا" ويتسبب في وقف رحلات الطيران ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ