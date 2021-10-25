5 محاذير صارمة خاصة بالجماهير مع انطلاق الدوري الجديد

تنطلق اليوم الاثنين منافسات بطولة الدوري الممتاز فى النسخة رقم ٦٣ بإقامة ثلاث مباريات.

ويلتقى فريق البنك الأهلي نظيره طلائع الجيش فى تمام الساعة الثالثة عصرا فيما يواجه سموحة الاتحاد السكندري الساعة الخامسة والنصف مساء بينما يخوض فريق فيوتشر مباراته أمام فاركو الساعة الثامنة مساء.

ووضعت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب العديد من المحاذير الصارمة الخاصة بحضور الجماهير مع ضربة البداية فى الدورى الجديد جاءت على النحو التالي:



عدم اصطحاب اي شماريخ أو ألعاب نارية داخل المدرجات.



اختيار كل مشجع الفريق الذي يشجعه في الموسم الحالي ولا يمكن المشجع أن يغير الفريق إلا في الموسم المقبل.



إلغاء بطاقات المشجع القديمة واستخراج أخرى جديدها مع أول تذكرة يقوم المشجع بشرائها.



حذف من كان عمره اقل من 16 عاما في عامي 2019 و2020 وعلى المشجع الراغب في حضور المباريات استخراج بطاقة جديدة من خلال التقديم على موقع تذكرتي بالبطاقة الشخصية.



لن يتم السماح بحضور المباريات لمن لم يحصل على لقاح كورونا حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين

ويعتبر الدوري المصري الممتاز البطولة الأعلى مستوى في مصر ويعد واحدًا من أقوى وأقدم بطولات كرة القدم في الشرق الأوسط وأفريقيا.

أقيمت أول نسخة من الدورى الممتاز عام 1948 وتوج بها الأهلي الأكثر تتويجًا باللقب حتى الآن حيث حصد 38 لقبًا يليه غريمه التقليدى نادى الزمالك الذي فاز بالدوري 12 مرة ويليهما الإسماعيلي بـ3 مرات فى حين فاز بلقب الدوري مرة واحدة كلًا من أندية الترسانة والأوليمبي وغزل المحلة والمقاولون العرب.

ونجح فريقان فقط فى الهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية عبر تاريخ البطولة هما الأهلي والزمالك فيما يعتبر أكثر الأندية مشاركة في الدوري المحلى على مر التاريخ بعد قطبى الكرة المصرية هما ناديي المصري والاتحاد السكندرى حيث تخلفا عن المشاركة موسمين فقط.

ويبلغ عمر المسابقة 68 عامًا وقد بدأت موسم 1948-1949، توقفت ولم تستكمل خلالها عدة مرات لأسباب مختلفة، أولها موسم 51-1952 بسبب المشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية فى هلسنكى، وموسم 54-1955 بسبب ازمة مباراة الأهلى مع الترام، كما توقف بعد حرب يونيو 1967 مواسم 67-1968و 68-1969 و69-1970 و70- 1971، ولم تستكمل موسم 71-1972 بسبب الشغب في مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة، وكذلك لم تستكمل موسم 73-1974 بسبب حرب أكتوبر المجيدة، وموسم 2011- 2012 بسبب مذبحة بورسعيد وموسم 2012-2013 بسبب ثورة 30 يونيو، واكتملت المسابقة 57 مرة.

انطلقت البطولة الأولى فى يوم الجمعة 22 أكتوبر 1948، وسجل محمد أمين لاعب الزمالك، أول هدف فى تاريخ الدورى في مرمى المصري في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك 1/5، وسجل سعد رستم لاعب الزمالك أول هاتريك فى نفس المباراة، وحصل اللاعبان الديبة مهاجم الاتحاد وسيد الضيظوى مهاجم المصرى على لقب الهداف عن الموسم الأول برصيد 15 هدفًا لكل منهما، وتوج النادى الأهلى بلقب أول دورى.

وشارك في بطولة الدورى الممتاز منذ انطلاقها وحتى الآن 64 فريقا وتعتبر أكبر نتيجة تحققت في تاريخ المسابقة المحلية فوز فريق المصري البورسعيدى على نظيره فريق بني سويف بنتيجة 11-0 عام 1964.

ودخل نادي المائة عبر الباب الواسع في الدوري المصري الممتاز 8 لاعبين منذ انطلاق النسخة الاولى وحتى الآن وهم: حسن الشاذلي نجم نادى الترسانة برصيد187 هدفا وحسام حسن لاعب الأهلي والزمالك والمصري والترسانة بواقع 168 هدفا ومصطفى رياض نجم نادى الترسانة حيث سجل 123 هدفا والسيد الضظوي لاعب فريقا المصري والأهلي برصيد 112 هدفا.

وضمت قائمة نادى المائة ايضا محمود الخطيب اسطورة الكرة المصرية ولاعب النادى الأهلي برصيد 108 أهداف وأحمد الكاس لاعب أندية الأوليمبي والزمالك والاتحاد السكندرى برصيد 107 أهداف ومحمد أبو تريكة نجم ناديى الترسانة والأهلي برصيد 106 أهداف وجمال عبد الحميد لاعب الزمالك والأهلي بواقع 101 هدف