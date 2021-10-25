خريجو الكليات العسكرية يقدمون هدية تذكارية لـ الرئيس السيسي .. فيديو

أهدى خريجو الكليات والمعاهد العسكرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعات من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، اليوم الإثنين، هدية تذكارية عبارة عن درع الكليات والمعاهد العسكرية.



وشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، بعنوان :" قادة فى وجدان الأمة" وذلك فى أثناء احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية.

وجاء فى الفيلم التسجيلي، بعض القادة التى شاركت فى بطولات، وتم تسمية الدفعات بالكليات العسكرية بـ أسمائهم.

وجاء فى الفيلم كل من: الفريق محمد على محمد أمين قائد القوات البحرية الأسبق، و اللواء طيار محمد نبيه المسيري، اللواء دكتور عبد الحميد شوقى عبد اللطيف الشريف، و اللواء بحري حسن حسين عزو مدير المعهد الفنى للقوات المسلحة الأسبق، و لواء طبيب محمد عبد الوهاب عبد المنعم محمد، و الفريق عبد رب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذى تم إطلاق اسمه على الدفعة 115 حربية.