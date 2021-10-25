‏إنبي يرفض إذاعة مباراة الزمالك في افتتاح الدوري

شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة بين مسؤولي نادي إنبي وشركة بريزنتيشن سبورتس بسبب عدم سداد الشركة الراعية لمستحقات النادي البترولي لمدة موسمين.

ووجه مسؤولو إنبي خطابا رسميا للشركة الراعية لإخطارها بعدم إذاعة مباراة الزمالك المقبلة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها غدا الثلاثاء باستاد بتروسبورت، بسبب أزمة مستحقات النادي البترولي المتأخرة.

ويرى مسؤولو النادي البترولي أن تأخر صرف المستحقات أمر غير مبرر خاصة في ظل ارتباطات الإدارة بسداد مستحقات اللاعبين بصفة منتظمة.

وينتظم إنبي في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس استعدادا للقاء الغد أمام الفريق الأبيض في الدوري الممتاز.‏

