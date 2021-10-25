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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على أحدث حلول سكنية للمساهمة فى سد الفجوةبالسوق العقاري المحلي

صدى البلد

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بالقاهرة  أعلنت نيو سيتي للتنمية، عن إتفاقية الشراكة مع الحاذق للإنشاءات، لتنفيذ الأعمال الانشائية بمشروع إكو وست.


وصرح رامي يوسف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، لشركة نيو سيتي للتنمية: "إنّ  هذة الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الشركة  المستدامة للتعاون مع الشركاء الذين يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والخبرة والجودة في المجالات التي يعملون بها، وهو ما ينطبق على شركة الحاذق للإنشاءات.

 

 

يقام مشروع إكو وست على مساحة 120 فدان ويتكون من 4 مراحل تضم 3804 وحدة سكنية، بنسبة 20% من المساحة الإجمالية للمشروع، بينما تم تخصيص الـ 80% للمسطحات الخضراء والمنشآت والخدمات والمرافق المتنوعة، والمدارس الدولية والملاعب والمول التجاري ومسجد وكنيسة ومناطق ترفيهية.


وعن أهمية المشروع  للسوق المصرى صرح رامى يوسف"لقد تمكنت الدراسات السوقية المكثفة التي أجرتها نيو سيتي للتنمية من تقييم الطلب المتنامي في السوق العقاري المحلي، حيث أشارت هذه الدراسات إلى وجود طلب كبير على الوحدات السكنية،نظرًا لأن الطبقة المتوسطة تمثل 35% من حجم السكان في مصر،ومع وجود طلب كبير ومتواصل على المشروعات السكنية التي تلبي الاحتياجات.

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