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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية تكشف مزايا توفير فرق متنقلة لتطعيم المواطنين ضد كورونا في الشوارع

إيرين سعيد، عضو لجنة
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أشادت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوجيهات وزارة الصحة بشأن زيادة مراكز لقاح كورونا علي مستوي الجمهورية، مع توفير فرق متنقلة في أماكن تجمعات المواطنين، مشيرة إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة تنتهج خطة طموحة للوصول بمعدل 50 أو 60 % من الملقحين.

 

وأوضحت" سعيد “ فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد" أن توافر فرق متنقلة في أماكن تجمعات المواطنين، والتى ستكون بمثابة عيادات متنقلة، ستسهم فى تسهيل حصول المواطنين على لقاح كورونا، لاسيما كبار السن، وهم الفئة الأكثر عرضة للاصابة بكورونا، حال تواجدهم فى أماكن مزدحمة، كما أنها تسهم أيضا  فى رفع العبء الكاهل عن وزارة الصحة، وذلك من خلال المساهمة فى تغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين،  فضلا عن زيادة رغبتهم فى التطعيم.

 

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مستشار وزيرة الصحة: فرق متنقلة لتطعيم المواطنين ضد كورونا في الشوارع..فيديو

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عضو صحة النواب تطالب بـ مراقبة عمليات صرف التطعيم

 

وقال المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، إن وزيرة الصحة هالة زايد وجهت بمضاعفة مراكز اللقاح علي مستوي الجمهورية والتي يصل عددها إلي 2000 مركز لقاح، بالإضافة إلي توافر فرق متنقلة في أماكن تجمعات المواطنين.

 

وأضاف أيسم صلاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر"، إن الفرق المتنقلة قادرة علي تسجيل المواطنين فورا مع وصول الرسالة إليه ويتم تطعيمه علي الفور، مؤكدا أن الوزارة استطاعت القضاء علي قوائم الانتظار بشكل كامل ولدينا اكثر من 15 محافظة أصبحت صفر تسجيل.

 

وأوضح أيسم صلاح، أن تصنيع مصر للقاحات ساعدنا كثيرا وقام بعمل فرق في توافر جرعات اللقاح للمواطنين ، مؤكدا أن القاهرة تمثل 30% من أجمالي طلبات التطعيم .

إيرين سعيد مجلس النواب لجنة الصحة مراكز اللقاح أيسم صلاح الدين وزيرة الصحة هالة زايد لقاح كورونا

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