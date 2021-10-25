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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ندب المعمل الجنائى لفحص حريق شقة فى الخصوص

أرشيفية
أرشيفية

أمرت النيابة بندب المعمل الجنائى ، لفحص نشوب حريق اندلع بأحد الشقق بمدينة الخصوص لمعرفة سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة بالشارع التجارى دائرة قسم شرطة الخصوص.


على الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة تبين أن العقار مكون من 6 طوابق على مساحة 120 متر، ونشب الحريق بالطابق الأول علوى مستأجرة للمدعو "أ ص ع" 37 سنة مندوب بشركة سياحة، وأتت النيران على بعض محتويات الشقة.


وبسؤال مستأجر الشقة علل نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائى، كما أن الأسرة كانت خارج الشقة وقت نشوب الحريق لزيارة أهلية الزوجة.

 

تحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بانتداب المعمل الجنائى لفحص أسباب حريق.

الخصوص القليوبية مدينة الخصوص محافظة القليوبية النيابة العامة

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