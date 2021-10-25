خبيرة تغذية: لا يوجد "كورس" واحد صالح لعلاج كل مرضى السمنة

قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، أن نصف الشعب المصري يعانى من زيادة الوزن، وبالتالي يتسبب ذلك فى تعرضه لأمراض مزمنة كثيرة.

وأضافت دعاء سهيل، خلال لقائها التلفزيوني ببرنامج "طبيب البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية مى البحيرى، أن الدراسات الحديثة أثبتت أن السرطان أحد أسبابه زيادة الوزن أيضاً، لذلك ندرس جيداً ما يعانى منه المريض صحياً ونفسياً لمساعدته على فقدان الوزن، مؤكدة أن كل حالة لها طريقة تعامل خاصة بها.

ولفتت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن السمنة من الممكن أن تصاحبها أمراض أخرى، لذلك يجب أن يكون الطبيب المعالج لحالة السمنة درس جيدا حالة المريض لإعطائه جرعات الأدوية الخاصة به لإنقاص وزنه.

وأكدت أنه لا يوجد كورس غذائي واحد يصلح لعلاج كل الفئات والأعمار من مرضى السمنة، فمن يعاني من مرض القلب أو كسل في الغدة الدرقية لا يمكن أن يُعالج من خلال مكمل غذائي واحد.