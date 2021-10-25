عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية: لا يوجد "كورس" واحد صالح لعلاج كل مرضى السمنة

دعاء سهيل
دعاء سهيل

قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، أن نصف الشعب المصري يعانى من زيادة الوزن، وبالتالي يتسبب ذلك فى تعرضه لأمراض مزمنة كثيرة.

 

وأضافت دعاء سهيل، خلال لقائها التلفزيوني ببرنامج "طبيب البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية مى البحيرى، أن الدراسات الحديثة أثبتت أن السرطان أحد أسبابه زيادة الوزن أيضاً، لذلك ندرس جيداً ما يعانى منه المريض صحياً ونفسياً لمساعدته على فقدان الوزن، مؤكدة أن كل حالة لها طريقة تعامل خاصة بها.

 

ولفتت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن السمنة من الممكن أن تصاحبها أمراض أخرى، لذلك يجب أن يكون الطبيب المعالج لحالة السمنة درس جيدا حالة المريض لإعطائه جرعات الأدوية الخاصة به لإنقاص وزنه.

 

وأكدت أنه لا يوجد كورس غذائي واحد يصلح لعلاج كل الفئات والأعمار من مرضى السمنة، فمن يعاني من مرض القلب أو كسل في الغدة الدرقية لا يمكن أن يُعالج من خلال مكمل غذائي واحد. 

أمراض مزمنة الإعلامية مى البحيرى طبيب البلد زيادة الوزن الطبيب المعالج الة السمنة انقاص وزن خبيرة التغذية العلاجية مرض القلب مكمل غذائي واحد

ترشيحاتنا

أخبار الفن: عمر كمال يستعرض سيارته.. إصابة ممثل ومخرج بسبب قطعة ديكور

تشبه الموزة.. صياد يصاب بصدمة بعد اصطياده هذه السمكة النادرة

التجارة الخارجية ترفض التسجيل المسبق للمصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر

أسبوع القاهرة للمياه.. مصر تحذر: الفقر المائي يهدد أمن وسلامة الدول والشعوب

مفاجأة لمجتمع المملكة .. مواطن سعودي يعفو عن قاتل ابنه |تفاصيل

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بمد الإجازة المرضية للموظف حتى يتعافى

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

ماذا قال القاضي قبل الحكم بالإعدام على الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي

هل يعود مرتضى منصور لـ رئاسة الزمالك قبل الطعن أمام المحكمة العليا

السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بشأن عودة مرتضى منصور لـ الزمالك

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ