عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه بسبب مبيعات المستثمرين

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه عند مستوى 741.982 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 11178 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 2124 نقطة.

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأسهم الجاذبة للاستثمار وتحقق أعلى الأرباح في البورصة.. فيديو

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13411 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4386 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.6% ليغلق عند مستوى 2345 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 3323 نقطة.

البورصة المصرية الأسهم القيادية اخبار مصر مبيعات المستثمرين مال واعمال

موضوعات متعلقة

تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

أخبار الفن: عمر كمال يستعرض سيارته.. إصابة ممثل ومخرج بسبب قطعة ديكور

تشبه الموزة.. صياد يصاب بصدمة بعد اصطياده هذه السمكة النادرة

التجارة الخارجية ترفض التسجيل المسبق للمصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر

أسبوع القاهرة للمياه.. مصر تحذر: الفقر المائي يهدد أمن وسلامة الدول والشعوب

مفاجأة لمجتمع المملكة .. مواطن سعودي يعفو عن قاتل ابنه |تفاصيل

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الحكم بإعدامه.. اعترافات خطيرة لـ الإرهابي بهاء كشك

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بمد الإجازة المرضية للموظف حتى يتعافى

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

ماذا قال القاضي قبل الحكم بالإعدام على الذراع اليمنى لـ هشام عشماوي

هل يعود مرتضى منصور لـ رئاسة الزمالك قبل الطعن أمام المحكمة العليا

السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بشأن عودة مرتضى منصور لـ الزمالك

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

أناقة واحتشام.. لماذا خطفت صور نجمات مهرجان موسكو الأنظار "فيديو جراف"

فيديوجراف| هرب يوم خطوبته.. نضال الأحمدية تكشف المستور عن أحمد عز

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ