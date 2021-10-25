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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتعاون مصري .. الاتحاد السعودى ينظم آول بطولة للجمباز الفني آنسات

صدى البلد

نظمت المملكة العربية السعودية الشقيقة اول بطولة للجمباز الفني آنسات فى إطار إهتمام المملكة بالرياضة النسائية.


ونجح الإتحاد السعودي للجمباز برئاسة  عبدالاله ابوالريش بالتعاون  مع الاتحاد المصري برئاسة الدكتور ايهاب امين  ضمن بروتوكول تعاون بين الاتحادين  فى اقامة  اول بطولة جمباز فني آنسات فى المملكة العربية السعودية. 
 

وتعد هذه هي المرة الاولي التي يدرج الاتحاد السعودي الجمباز الفني انسات ضمن فروعه ويتم تنظيم بطولة خاصة  لها.

وارسل الاتحاد المصري مجموعة عمل  من 6 افراد بقيادة الدكتورة  لمياء على عبد الرحمن عضو  مجلس الادارة والدكتورة  علا على عبد الحليم الحكم الدولي  والدكتورة سعاد أحمد الحكم الدولي  والدكتورة اميرة شرف وسلمي السعيد  والدكتورة رودينا طارق دياب  للمشاركة مع الإتحاد السعودي فى تنظيم الحدث الرياضي لآول مرة
 

وحققت البطولة نجاح كبير على  جميع المستويات سواء التنظيمي او الفني آو التحكيمي  آو الإداري.

يأتي هذا فى إطار التعاون المثمر بين الاتحاد المصري والاتحاد السعودي ضمن بروتوكول تعاون بين الاتحادين لإقامة اول بطولة جمباز فني انسات فى المملكة العربية السعودية.


وارسل الإتحاد السعودي  الذي يضم عبدالاله ابوالريش رئيس الاتحاد و المدير التنفيذي راكان الفهيد ومديرة الرياضه النسائيه مها الغنيم  والمدير الفني محمد بن جلول ورئيس اللجنه الفنيه/ خالد العمري  وباقي طاقم الاتحاد شكر خاص وتقدير إلى نظيرة المصري على المجهودات والتعاون بين الاتحادين لنجاح البطولة وتلقي الرياضة النسائية فى المملكة العربية السعودبة دعما كبيرا 
 

ووقع الاتحادان المصري والسعودي بروتوكول تعاون للاهتمام بالتدريب و التحكيم ونشر رياضة الجمباز فى المملكة عن طريق امداد المملكة بالمدربات والمدربين لعمل قاعدة للعبة وتنظيم دورات  تدريبة خاصة للمدربين والمدربات بالمملكة.
 

كما نظم الاتحاد المصري للجمباز دورات تحكيمية لثقل وترقى الحكام داخل المملكة خلال الفترة الماضية 
 

وقام الاتحاد السعودي بتكريم الحكام المصرين ومجموعة  العمل المشاركين فى البطولة

وقال راكان الفهيد المدير التنفيذي لاتحاد الجمباز السعودي أن التعاون مع الاتحاد المصري توجه نسعي لتعزيزه في الفترة القادمة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

 راكان الفهيد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجمباز شارك موخرا فى كونجرس الاتحاد الآسيوي للعبة في العاصمة الأوزبكية طشقند وقدم رؤية المملكة خلال الفترة المقبلة فى النهوض برياضة الجمباز.

المملكة العربية السعودية الاتحاد المصري إيهاب أمين السعودية

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