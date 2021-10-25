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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط لصين سرقا موقعا تحت الإنشاء تابع لشركة مصاعد في القاهرة

أرشيفية
أرشيفية

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة موقع تحت الإنشاء تابع لشركة مصاعد  "بأسلوب المغافلة" .

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة وبحوزتهما سيارة ملك والد أحدهما حال شروعهما فى سرقة وحدات الكنترول الخاصة بالمصاعد الكهربائية من داخل موقع تحت الإنشاء "تابع لإحدى الشركات" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

اعترفا اللصان بإرتكاب الواقعة، وأضافا أنهما قاما بسرقة ٢ كنترول مصعد - ٨ وحدة UBS - علبة صيانة - 6 وحدات كنترول للتحكم فى المصعد بأسلوب " المغافلة " من داخل إحدى العقارات تحت الإنشاء التابعة لذات الشركة بالمنطقة.

و تبين قيامهما بالتصرف فيها وبيعها لدى عميلهما "سيىء النية" مدير محل لقطع غيار المصاعد - ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشادهما ضبطه، وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها .

وباستدعاء "مالك شركة مصاعد" ، تعرف على المضبوطات وأقر بأنها خاصة بالشركة ملكه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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مباحث القاهرة سرقة موقع تحت الإنشاء مديرية امن القاهرة سقوط لصين سرقا موقع تحت الإنشاء تابع لشركة مصاعد بالقاهرة

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