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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: الحكومة أرسلت مشروع قانون التخطيط الموحد إلى مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن الحكومة أرسلت مشروع قانون التخطيط الموحد إلى مجلس النواب ، ولكنه لم يصل حتى الان إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

 

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ناقشت مشروع قانون التخطيط الموحد فى البرلمان السابق ، إلا أنه تم إعادته إلى الحكومة مرة اخرى لإجراء تعديلات عليه.

 

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، الأسبوع قبل الماضى ، بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وكذلك تعديلات قانون الرياضة.

 

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد مرة أخرى يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.

الحكومة مشروع قانون التخطيط الموحد مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى

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