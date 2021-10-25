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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسالة من إمبراطور اليابان لـ السيسي في توديع سفير مصر بـ طوكيو |صور

سفير مصر في طوكيو
سفير مصر في طوكيو

 استقبل امبراطور اليابان ناروهيتو، اليوم الاثنين، السفير ايمن كامل سفير مصر في طوكيو قُبيل مغادرته، في إطار مراسم توديعه بمناسبة انتهاء فترة عمله باليابان.

واستهل السفير اللقاء بالإعراب عن فائق الشكر والتقدير لجلالته للدعم الذي لمسه خلال فترة عمله باليابان، واستعرض بشكل موجز أبرز أوجه التعاون المشتركة بين البلدين وما شهدته الأربع سنوات الماضية من طفرة في العلاقات الثنائية في شتى المجالات، فضلاً عن تدشين العديد من مشروعات التعاون التنموي بمختلف القطاعات، وأهمها التعاون في مجال التعليم من خلال مبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم EJEP، وكذلك تجربتي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST، والمدارس اليابانية في مصر EJS، فضلاً عن تضافر جهود الجانبين بهدف خروج المتحف المصري الكبير إلى النور باعتباره رمزًا لعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وتتويجًا لأواصر التعاون الثقافي.  

كما تطرق سفير مصر للتعاون في مجال الرعاية الصحية وما يتضمنه من برنامج التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى ما أكدت عليه أزمة فيروس "كورونا" من تعاون وثيق بين الجانبين لمكافحة انتشار الفيروس.

من جانبه، طلب الامبراطور "ناروهيتو" من السفير المصري نقل تحياته للسيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، كما أعرب جلالته عن تقديره للجهود التي بذلها السفير المصري طوال فترة عمله باليابان والتي ساهمت في دفع العلاقات الثنائية وتعزيزها على جميع المستويات.

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