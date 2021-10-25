مران المستبعدين .. تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك في الجيمانيزيوم

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من قائمة لقاء إنبي، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم اليوم الإثنين بمقر النادي تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل.

ويستعد الزمالك للقاء إنبي المقرر له مساء غدا الثلاثاء على ستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض أعلن قائمة الفريق التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.