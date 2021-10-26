اقتصاد الإمارات|انطلاق مؤتمرين للمتداولين في الأسواق المالية نوفمبر المقبل بمركز دبي المالي

عقدت جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية اتفاقاً استراتيجياً مع مركز دبي المالي العالمي لتنظيم المؤتمرين الدولي والعربي لمتداولين في الأسواق المالية نوفمبر المقبل.

وأوضح رئيس جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية محمد الهاشمي، في تصريحات لوكالة الانباء الإماراتية “ وام”، أن مركز دبي العالمي دخل كشريك استراتيجي بحكم الثقة التي يتمتع بها في الأسواق المالية العالمية ولدى البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة وخارجها.

وقال إن مركز دبي المالي العالمي عزز ثقة المستثمرين والعاملين في القطاع المالي والأسواق إلى القدوم لدبي وحضور المؤتمر الدولي والعربي، حيث يجسد الحضور ثقل المركز كواحد من أهم المراكز المالية في المنطقة والعالم، مضيفا إن غالبية المؤسسات المالية والبنوك المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي ستكون حاضرة في المؤتمر الدولي والعربي وهي قفزة مهمة لدبي ودعم قوي لسياحة الأعمال والمؤتمرات خاصةً وان تنظيم المؤتمر الدولي والعربي يتزامن والحدث العالمي المقام في دبي وهو إكسبو 2020 دبي.

وقال الهاشمي " لعب مركز دبي المالي دوراً كبيراً في دعم اقتصاد الإمارة وتعزيز وجهتها كواحدة من أفضل الوجهات المالية في المنطقة والعالم بالنظر إلى التشريعات التي يتمتع بها المركز والتي زادت من ثقة المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية في دبي، في الوقت ذاته ساهم المركز في تدفق الراساميل إلى دبي بالنظر إلى الجاذبية الكبيرة للاستثمار في الإمارة وإلى ترسانة القوانين الداعمة للمستثمر".

وأكد أن الجمعية في تنسيق مستمر مع المركز المالي حول طبيعة المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر المقبل من بينها مواضيع تخص اقتصاد المنطقة.

وأشار الهاشمي إلى أن الجمعية تناقش في نوفمبر المقبل القضايا الهامة التي تشغل رأي العالم اليوم وهي البيئة والاستدامة والتحفيز المالي وغيرها من القضايا ذات الصلة باقتصاد الدولة ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والعالم، موضحا أن انعقاد المؤتمر العربي والدولي فرصة هامة لنا ولجميع المشاركين لوضع الخطط الكفيلة بدعم اقتصاديات دول المنطقة للتعافي السريع من أثار الجائحة بالنظر لما للبنوك من دور هام في التعافي من خلال التسهيلات والتحفيزات المالية التي تقدمها للشركاء الاقتصاديين.

وشدد على ضرورة توجيه الدعم لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تحديات ما بعد الجائحة باعتبار أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 85 في المئة من اقتصاد الدولة والمنطقة.

وفي نفس السياق أفاد الهاشمي أن الجمعية وقعت اتفاقاً مع بنك الإمارات دبي الوطني باعتباره البنك شريك استراتيجي وبالنظر إلى الحضور الدولي والاقليمي للبنك بالاضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد اخر من البنوك المحلية والدولية كرعاة.

وتنطلق في الفترة ما بين 18 و21 نوفمبر المقبل فعاليات المؤتمرين العربي والدولي في دبي بحضور أكثر من 800 خبير مالي واقتصادي لمناقشة وضع اقتصاديات الإمارات ودول المنطقة في فترة ما بعد كوفيد 19 وكيفية الاستفادة من الأزمة التي مر بها العالم مع التركيز على اقتصاديات الدول التي شرعت في التعافي والعودة الطبيعية للحياة وفي مقدمتها اقتصاد الدولة عامةً ودبي خاصةً.