أخبار السيارات| شاحنة تخييم Ultimate Camper بأصالة الماضي.. فورد تشارك بـ 6 سيارات برونكو في معرض SEMA

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقاريرا جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

تعد سيارات التخييم المتنقلة من الأساسيات بالنسبة لمحبي السفر والمغامرات لما توفره من أسباب الراحة التكاملة فهي بمثابة منزل متحرك صغير الحجم، به مطبخ وسرير وأدوات المعيشة الضرورية.

مع اقتراب موعد معرض SEMA لعام 2021، تستعد شركة فورد للمشاركة في المعرض المقام في لاس فيجاس بستة سيارات برونكو مخصصة من قبل بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في صناعة خدمات ما بعد البيع.

كشفت شركة باجاني الإيطالية عن سيارتها الخارقة الجديدة الـ C10 التي من المتوقع أن تطلقها رسميا في سبتمبر 2022.

عُرضت سيارة هوندا CR X موديل 1990 للبيع على موقع أوتو ترادر المتخصص في تجارة السيارات بمبلغ 49,750 جنيه إسترليني.

تعتزم شركة بي ام دبليو طرح نسختها الجديدة من M2 الكوبيه، بمجموعة نقل أكثر ديناميكية وأعلى أداءً من بي ام دبليو M240i الحالية.

يستعد معرض SEMA بنيفادا، لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية لفتح أبوابه وتقديم فعالياته لكل العاملين بقطاع السيارات في 2 نوفمبر القادم ويستمر لمدة أسبوع.

ضمت الشرطة الفرنسية إلى أسطولها 26 سيارة جديدة من طراز ألباين A110 الخارقة.

قررت شركة رينو الاحتفال بالعيد ميلاد الـ 60 لأيقونتها رينو 4 من خلال تحويلها إلى فندق صغير.

أصيب سوق السيارات بحالة من الجنون المزمن، بعد شلل سلاسل التوريد والنقص الحاد في أشباه الموصلات، ليعاني سوق السيارات بكل العاملين به من دوامة التقلبات السريعة المجحفة التي ضيقت الخناق على القطاع، وقلصت عدد الوحدات المنتجة وأبطأت سلسلة الإجراءات الجمركية، فجعلت سفن الشحن تتكدس في الموانئ في انتظار التصريح للرسو والتفريغ، وبالتالي أصبح العملاء في حالة بحث متواصل للعثور على أية سيارة حتى لو بمواصفات متوسطة.