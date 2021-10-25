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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| شاحنة تخييم Ultimate Camper بأصالة الماضي.. فورد تشارك بـ 6 سيارات برونكو في معرض SEMA

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقاريرا جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

حجم صغير وإمكانات كبيرة.. شاحنة تخييم Ultimate Camper بأصالة الماضي

 

تعد سيارات التخييم المتنقلة من الأساسيات بالنسبة لمحبي السفر والمغامرات لما توفره من أسباب الراحة التكاملة فهي بمثابة منزل متحرك صغير الحجم، به مطبخ وسرير وأدوات المعيشة الضرورية.

 

فورد تشارك بـ 6 سيارات برونكو في معرض SEMA لعام 2021

 

مع اقتراب موعد معرض SEMA لعام 2021، تستعد شركة فورد للمشاركة في المعرض المقام في لاس فيجاس بستة سيارات برونكو مخصصة من قبل بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في صناعة خدمات ما بعد البيع.

 

استعانت بمحرك مرسيدس AMG... باجاني تكشف عن سيارتها الخارقة C 10

 

كشفت شركة باجاني الإيطالية عن سيارتها الخارقة الجديدة الـ C10 التي من المتوقع أن تطلقها رسميا في سبتمبر 2022.

 

نوستالجيا... 10 أميال في 30 سنة... هوندا CR X موديل 1990 معروضة للبيع

 

 عُرضت سيارة هوندا CR X موديل 1990  للبيع على موقع أوتو ترادر المتخصص في تجارة السيارات بمبلغ 49,750 جنيه إسترليني.

 

بي ام دبليو تطرح إصدارها الجديد من M2 الكوبيه في عيد ميلادها الـ 50

 

تعتزم شركة بي ام دبليو طرح نسختها الجديدة من M2 الكوبيه، بمجموعة نقل أكثر ديناميكية وأعلى أداءً من بي ام دبليو M240i الحالية.

 

استبدل اسمه ليكون أكثر محافظة.. كل ما تريد معرفته عن معرض SEMA الدولي

 

يستعد معرض SEMA بنيفادا، لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية لفتح أبوابه وتقديم فعالياته لكل العاملين بقطاع السيارات في 2 نوفمبر القادم ويستمر لمدة أسبوع.

 

 لمطاردة السائقين المتهورين.. الشرطة الفرنسية تضم 26 سيارة ألباين A110 الخارقة إلى أسطولها

 

ضمت الشرطة الفرنسية إلى أسطولها 26 سيارة جديدة من طراز ألباين A110 الخارقة.

 

في عيد ميلادها الـ60... رينو تحول الهاتشباك 4 إلى غرفة فندقية صغيرة

 

قررت شركة رينو الاحتفال بالعيد ميلاد الـ 60 لأيقونتها رينو 4 من خلال تحويلها إلى فندق صغير.

 

السوبارو لها نصيب الأسد.. أسرع 5 سيارات مبيعا بالأسواق العالمية

 

أصيب سوق السيارات بحالة من الجنون المزمن، بعد شلل سلاسل التوريد والنقص الحاد في أشباه الموصلات، ليعاني سوق السيارات بكل العاملين به من دوامة التقلبات السريعة المجحفة التي ضيقت الخناق على القطاع، وقلصت عدد الوحدات المنتجة وأبطأت سلسلة الإجراءات الجمركية، فجعلت سفن الشحن تتكدس في الموانئ في انتظار التصريح للرسو والتفريغ، وبالتالي أصبح العملاء في حالة بحث متواصل للعثور على أية سيارة حتى لو بمواصفات متوسطة.

 

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