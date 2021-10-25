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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: السيسي يتابع تطوير مناهج الكليات العسكرية سنويا

السيسي
السيسي

قال اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن القوات المسلحة تحتفل اليوم بيوم من أجمل أيامها وهو تخريج دفعة جديدة من الكليات الحربية، مضيفا أن الضباط مسلحين بأحدث شيء في المفاهيم العالمية.


وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن أسعد أيام القوات المسلحة دخول دماء جديدة إلى صفوف الجيش، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع سنويا تطوير مناهج الكليات العسكرية.


وأكد اللواء  سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن طلاب الكليات العسكرية يتم تدريبهم على أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن طلاب الكليات العسكرية يحصلون على دوت ودراسات مع أكبر جامعات العالم.

 

سمير فرج المفكر الاستراتيجي القوات المسلحة الكليات الحربية عزة مصطفي عبد الفتاح السيسي

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سمير فرج: السيسي يتابع تطوير مناهج الكليات العسكرية سنويا

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