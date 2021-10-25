سمير فرج: السيسي يتابع تطوير مناهج الكليات العسكرية سنويا

قال اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن القوات المسلحة تحتفل اليوم بيوم من أجمل أيامها وهو تخريج دفعة جديدة من الكليات الحربية، مضيفا أن الضباط مسلحين بأحدث شيء في المفاهيم العالمية.



وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن أسعد أيام القوات المسلحة دخول دماء جديدة إلى صفوف الجيش، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع سنويا تطوير مناهج الكليات العسكرية.



وأكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن طلاب الكليات العسكرية يتم تدريبهم على أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن طلاب الكليات العسكرية يحصلون على دوت ودراسات مع أكبر جامعات العالم.