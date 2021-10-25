وزير الخارجية الأسبق : الموقف المصري متزن تجاه الأحداث في السودان

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الإجراءات التي تمت اليوم في السودان تعد نقطة بداية جيدة لفترة انتقالية.

وأضاف محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “تن”، ان الموقف المصري تجاه الأحداث في السودان رزين ومتزن، مؤكدا أن الجانب المصري يهتم بالسودان لأنها أحد المحاور الإستراتيجية للأمن القومي المصري.

وتابع محمد العرابي، ان ردود الفعل تؤكد، إرساء الديموقراطية في السودان، مؤكدا أن الشعب السوداني سيصل لطموحاته وبشكل سلمي.

له توابعه في الإقليم

وأشار وزير الخارجية الأسبق، إلى أن عدم الإستقرار داخل السودان سيكون له توابعه في الإقليم والدول المجاورة، مؤكدا أنه من الممكن أن يمثل أخطار على المنطقة بالكامل.