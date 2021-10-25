رئيس وزراء فرنسا: مصر دولة محورية ونحرص على علاقات التعاون معها

أكد رئيس وزراء فرنسا، جون كاستيكس، أن مصر دولة محورية، وذات حضارة عظيمة، وفرنسا حريصة جداً على علاقات التعاون مع مصر، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا في ديسمبر الماضي كانت لها نتائج إيجابية جداً، خاصة على صعيد حجم الالتزام غير المسبوق من جانب فرنسا بحزمة تمويل مشروعات في مصر تبلغ قيمتها حوالي 8 مليارات يورو، منوها بأن الجانب الفرنسي سيتقدم قريباً بكافة التفاصيل المتبقية المتعلقة بعرض إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية، مع جون كاستيكس رئيس وزراء فرنسا، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المصري، وسفير مصر في باريس.

وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء الفرنسي عن سعادته باستقبال رئيس وزراء مصر والوفد المرافق له، لا سيما وأنه تشرف في ديسمبر الماضي باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة مباحثات مهمة للغاية، خلال زيارته التي أجراها لفرنسا.

وعقّب الدكتور مدبولي مؤكداً أن مصر أصبحت تعتمد بشكل كبير على الشركات الفرنسية في مجال إنشاء وإدارة وسائل النقل الجماعي مثل المونوريل، والقطار الكهربائي الخفيف، ومترو الأنفاق، هذا فضلاً عن مشروعات شركة شنايدر في مجال الكهرباء، والشركات الأخرى العاملة في مجال الطاقة المتجددة والنقل، وأننا سعداء بهذه الشراكة التى تفيد البلدين.

وطلب الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، تشجيع الشركات الفرنسية الكبرى على الاستثمار في برنامج طموح لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، بالإضافة إلى استقطاب الشركات الفرنسية التي تعمل في مجال تحلية المياه، لتنشئ محطات تحلية في مصر، في ضوء الحاجة الملحة لمصر لزيادة مصادرها من المياه العذبة.

وأشار رئيس الوزراء إلى تبني الحكومة المصرية استراتيجية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وهو ما يمثل فرصة للشركات الفرنسية العاملة في مجال الطاقة النظيفة للاستفادة من هذا التوجه، وتعظيم فرصها الاستثمارية في مجال إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى ما يشهده التعليم الجامعي في مصر من خطة تطوير وتحديث، وهو ما يجعلنا راغبين في إقامة علاقات شراكة وتوأمة بين الجامعات المصرية ومزيد من الجامعات الفرنسية الرائدة.

وعقّب رئيس الوزراء الفرنسي مرحباً بمشاركة الشركات الفرنسية في كل المجالات الصناعية والتنموية التي ذكرها الدكتور مدبولي، كما أعاد التأكيد على التوجه القوي الذي تتبناه فرنسا تحت قيادة الرئيس إيمانويل ماكرون لتعزيز التعاون مع مصر في كل المجالات الممكنة.

كما رحب كاستيكس بمزيد من علاقات التعاون بين الجامعات الفرنسية ونظيرتها المصرية.

وفي ختام المباحثات، وجه مدبولي الدعوة لكاستيكس لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، حيث رئيس الوزراء الفرنسي من جانبه بالدعوة ووعد بتلبيتها في القريب العاجل.