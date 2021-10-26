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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف تأثيرا خطيرا لكورونا.. مضاعفات خمول الغدة الدرقية

فيروس كورونا
فيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض لكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

يستمر بعد الشفاء .. دراسة تكشف تأثيرا خطيرا لكورونا

كشفت دراسة طبية جديدة إمكانية تعرض الشباب المصابين بفيروس كورونا لخطر الإصابة بضباب الدماغ حتى بعد التعافى.
 

واعتمدت الدراسة على بيانات 740 مصابا بكورونا  خلال الفترة الممتدة من أبريل 2020 وحتى مايو 2021، وقد أجراها مستشفى ماونت سيناي الأميركي ونشرت نتائجها في مجلة "جاما".

3 مكونات لمنع جفاف البشرة في الشتاء

تحتاج بشرتنا في الشتاء  إلى مزيد من التدليل أكثر من المعتاد لمنع الجفاف والحكة . 

ولذلك فأن المرطبات لها دور كبير  ، يتم تحضيرها باستخدام عدد قليل من المكونات التي يمكن العثور عليها بسهولة 

لذلك يمكن الاعتماد علي المرطبات الطبيعية التي ستجعل بشرتك ناعمة ونضرة لفصل الشتاء المقبل. تمت مشاركة الوصفة بواسطة اختصاصي التغذية لافلين كور على إنستغرام وهي مصنوعة من ماء الورد وفيتامين هـ.

 

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دراسة تؤكد: لقاح سبوتنيك آمن للراغبين في الإنجاب

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احذر.. تناول هذه الأطعمة قبل النوم .. تسبب الأرق

 

مضاعفات خمول الغدة الدرقية أخطر مما تتوقع .. أبرزها تشوهات الأجنة

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن مضاعفات خمول الغدة الدرقية خاصة بعد انتشارها بشكل واسع بين الأشخاص في السنوات الأخيرة.

ولا يعرف عدد كبير من الأشخاص أن مضاعفات خمول الغدة الدرقية خطيرة جدا وتحدث عندما يتأخر الإنسان فى تلقى العلاج المناسب .

تلعب معرفة مضاعفات خمول الغدة الدرقية دور كبير فى رفع وعى الإنسان ومعرفته حجم خطر المرض الحقيقي ومن ثم التمكن من علاجه.

بـ عسل النحل.. اكتشفي طريقة سهلة لعلاج ثقوب الوجه

تعاني الكثير من السيدات والفتيات، من ظهور ثقوب الوجه بعد اختفاء حبوب الشباب، مما يفسد المظهر العام ويجعلهن أقل جمالا وجاذبية.

ويعد العسل من أفضل طرق علاج ثقوب الوجه فهو يحتوي على خصائص مطهرة ومضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة تساعد على تكوين بشرة صحية، كما أن لها خصائص علاجية تساعد على التئام أنسجة الجلد. 

نشرة المرأة والصحة جفاف البشرة ثقوب الوجه الغدة الدرقية فيروس كورونا

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