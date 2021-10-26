نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف تأثيرا خطيرا لكورونا.. مضاعفات خمول الغدة الدرقية

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض لكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

كشفت دراسة طبية جديدة إمكانية تعرض الشباب المصابين بفيروس كورونا لخطر الإصابة بضباب الدماغ حتى بعد التعافى.



واعتمدت الدراسة على بيانات 740 مصابا بكورونا خلال الفترة الممتدة من أبريل 2020 وحتى مايو 2021، وقد أجراها مستشفى ماونت سيناي الأميركي ونشرت نتائجها في مجلة "جاما".

تحتاج بشرتنا في الشتاء إلى مزيد من التدليل أكثر من المعتاد لمنع الجفاف والحكة .

ولذلك فأن المرطبات لها دور كبير ، يتم تحضيرها باستخدام عدد قليل من المكونات التي يمكن العثور عليها بسهولة

لذلك يمكن الاعتماد علي المرطبات الطبيعية التي ستجعل بشرتك ناعمة ونضرة لفصل الشتاء المقبل. تمت مشاركة الوصفة بواسطة اختصاصي التغذية لافلين كور على إنستغرام وهي مصنوعة من ماء الورد وفيتامين هـ.

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن مضاعفات خمول الغدة الدرقية خاصة بعد انتشارها بشكل واسع بين الأشخاص في السنوات الأخيرة.

ولا يعرف عدد كبير من الأشخاص أن مضاعفات خمول الغدة الدرقية خطيرة جدا وتحدث عندما يتأخر الإنسان فى تلقى العلاج المناسب .

تلعب معرفة مضاعفات خمول الغدة الدرقية دور كبير فى رفع وعى الإنسان ومعرفته حجم خطر المرض الحقيقي ومن ثم التمكن من علاجه.

تعاني الكثير من السيدات والفتيات، من ظهور ثقوب الوجه بعد اختفاء حبوب الشباب، مما يفسد المظهر العام ويجعلهن أقل جمالا وجاذبية.

ويعد العسل من أفضل طرق علاج ثقوب الوجه فهو يحتوي على خصائص مطهرة ومضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة تساعد على تكوين بشرة صحية، كما أن لها خصائص علاجية تساعد على التئام أنسجة الجلد.