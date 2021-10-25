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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشكيل مجموعة عمل مصرية هندية لتعزيز التعاون في مجال السياحة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم بمقر الوزارة بالزمالك، السفير Ajit Gupte أجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

 

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مؤكداً على العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين في كافة المجالات.

 

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين مصر والهند في مجال السياحة من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا المجال، وكذلك تشكيل مجموعة عمل مشتركة للعمل خلال الفترة المقبلة لدفع مزيد من التعاون في هذا المجال.

 

كما ناقش الجانبان تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل الأثري وأعمال الترميم، وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم في هذا المجال.
 

وزارة السياحة والآثار سفير دولة الهند وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العناني خالد العنانى السياحة الاثار

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