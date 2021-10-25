لتوفير 12 ألف وظيفة.. السعودية تعلن توطين المهن التسويقية والإدارية

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد الراجحي، قرارين بتوطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة.

وقال الراجحي: "استكمالا لبرامج التوطين، أصدرنا اليوم قرارا لتوطين مهن التسويق وقرارا آخر لتوطين المهن الإدارية المساندة".

وأشار وزير الموارد البشرية إلى أن القرار يستهدف تمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.

ويأتي القرار بتوطين هذه المهن وقصر العمل فيها على السعودين في منشآت القطاع الخاص مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ5500 ريال، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2022، وسيوفر أكثر من 12 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات.

تطبيق العقوبات بصرامة

وأصدرت الوزارة، دليلا إجرائيا يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، مشددة على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، كما ستقدم الوزارة حزما من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاصة في توظيف السعوديين.

وفي أكتوبر 2020، كانت وزارة الموارد البشرية السعودية قررت الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة لتوطين 20 ألف وظيفة للعمل كأخصائي تسويق.

وأكدت الوزارة السعودية أن البرنامج يهدف إلى توطين مهنة التسويق في مرحلته الأولى من الآن وحتى نهاية العام 2021، واشترطت الوزارة أن تكون بيوت الخبرة مرخصة ولديها الإمكانات لإنجاح هذا المشروع الحيوي والمهم والذي سيسهم في المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات.

وذكرت في حينه أن الحد الأدنى للراتب 4000 ريال، سيتم احتساب أي عملية توظيف ناجحة ويستهدف الربط بين الباحثين عن عمل والفرص الوظيفية المناسبة.