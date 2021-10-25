جامعة القاهرة تمنع الطالب غير الحاصل على لقاح كورونا من الدخول.. فيديو

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، إنه سيتم منع الطلاب والعاملين غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول الجامعات بعد 15 نوفمبر المقبل.

وأضاف محمود علم الدين في مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم "المذاع على قناة “ دي إم سي “،: ”على الطالب غير الحاصل على لقاح كورونا أن يجري مسحة بشكل أسبوعي تثبت سلبية إصابته بكورونا”.

وتابع محمود علم الدين: "بعض الطلاب لا يقتنع بأهمية الحصول على لقاح كورونا وبالتالي يتم تشديد الإجراءات من أجل حث الطلاب على الحصول على لقاح كورونا ".

واكمل محمود علم الدين: "كل الجامعات تعمل على تطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا على قدم وساق، وجامعة القاهرة بها 7 مستشفيات وكلية طب وطاقة بشرية تمكننا من تطعيم الطلاب في أسرع وقت".