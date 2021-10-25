طارق الخولي: إلغاء الطوارئ جاء بعد تضحيات من الشهداء لأجل الوطن

قال عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ تاريخيا، مضيفا أن الدولة المصرية تسعى لاستعادة قوتها في الأمن والاستقرار.



وأضاف عبد المنعم سعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع عبر شاشة صدى البلد مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعبر بالبلاد لبر الأمن.

من جانبه قال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هذه اللحظة تعبر عن ما وصلت إليه مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والاستقرار الداخلي.



وأضاف النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، أن هذا القرار تاريخي بامتياز وسيكون له مردود وصدى دولي في غاية الأهمية، وقرار السيسي هذا جاء بعد تضحيات من الشهداء لأجل الوطن.



وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن منطقة الشرق الأوسط مصنفة دائما أنها بؤرة نزاعات مسلحة.

