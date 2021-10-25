رشا إسحق: إلغاء حالة الطواريء يتناسب مع عصر الجمهورية الجديدة

هنأت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، شعب مصر بقرار رئيس الجمهورية اليوم بالغاء مد حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد .



وأضافت رشا إسحق في تصريحات للمحررين البرلمانين: "من المؤكد أن حماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة و تراكمية الأثر ولا تظهر نتائجها إلا بشكل متدرج، وهو الأمر الذي يستلزم بذل المزيد من الجهد للتغلب علي التحديات المتراكمة، والتصدي لأوجه النقص القائمة".



وتابعت: "لذا جاء هذا القرار ليعلن للعالم كله أن مصر الآن وهي علي أعتاب الجمهورية الجديدة تتمتع بالأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد".



ووجهت إسحق خلال تصريحاتها تحية للشهداء المخلصين قائلة: "تحية لشهدائنا الأبطال من أبناء مصر المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم و فدونا بدمائهم الذكية لنحتفل اليوم سويا بما وصلنا إليه من مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار.



واستطردت: "تحية للشعب المصري العظيم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي و نعلن عزمنا علي استكمال مسيرة تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والاقليمية المنضمة اليها مصر كخارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان".