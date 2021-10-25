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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمهورية جديدة.. ضياء رشوان: حالة الطوارئ لا تقيد الحريات.. فيديو

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، تعليقا على إلغاء مد حالة الطوارئ، إن قانون الطوارئ كان يتم تطبيقه في مصر منذ 44 عاما في الفترة من 1967 وحتى 2012.

 

وأضاف “رشوان”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة “دي إم سي”، "لم تفرض حالة الطوارئ طوال فترة حكم الرئيس السيسي حتى أبريل 2017، وتم تطبيق حالة الطوارئ في 2017  لمواجهة الإرهاب".

 

وتابع نقيب الصحفيين "قانون الطوارئ تم تعديله في مايو 2020، وأضيفت إليه مواد في غاية الأهمية للتعامل مع جائحة كورونا اقتصاديا وطبيا".

 

وأكد أن قانون الطوارئ لا يقيد الحريات، بل كان الغرض منه مواجهة ظروف معينة ومنها الإرهاب والأوبئة والكوارث الطبيعية.

 

ولفت ضياء رشوان إلى أن حالة الإرهاب في مصر تراجعت بشكل كبير، وبالتالي لا توجد ضرورة لحالة الطوارئ، ومصر تكاد تكون خالية من الإرهاب، وتتعامل مع كورونا على أفضل وجه، معلقًا على القرار ”الجمهورية الجديدة تعيش ظروف طبيعية".

ضياء رشوان الطواريء حالة الطوارىء مصر اخبار التوك شو

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