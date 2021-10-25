مايسة عطوة: قرار إلغاء مد الطوارئ يؤكد استقرار البلاد في عهد الرئيس

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن إعلان هذا القرار في التوقيت الحالي يؤكد أن الدولة المصرية مستقرة بشكل كبير ولم نحتاج إلى تفعيله.

وأضافت مايسة عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن إلغاء حالة الطوارئ في البلاد يعتبر هي السابقة الاولى والفريدة من نوعها منذ عشرات السنوات، ويرجع ذلك إلى الحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في إدارة الملفات سواء في الداخل أو الخارج.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن إلغاء حالة الطوارئ قرار تاريخي ويساهم بشكل كبير في رفع أسم الدولة المصرية في السماء عالية، خاصة وأن المواطن المصري يشعر بالأمان الكامل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأبد ان يتم منح الثقه الكامله لإستكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال المشروعات القومية والتنموية التي تساعد على تقدم البلاد.



وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى منشور على الصفحة الرسمية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وتابع الرئيس السيسي:” هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء “.

واستكمل:” إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

وأضاف:” ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه..