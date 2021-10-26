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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار وزير النفط السعودي لـ صدى البلد يكشف أبعاد مبادرة ولي العهد السعودية الخضراء

صدى البلد

أشاد الدكتور محمد آل عسكر مستشار وزير النفط السعودي بالمبادرة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "السعودية الخضراء"، لافتاً إلى أنها تشكل منعطفاً  في بسط التنوع البيئي وحماية الحياة الفطرية وخلق محيط تنافسي نقي ينطلق من العاصمة الرياض ويحد من الانبعاثات الغازية- الكربونية على خلفية التصنيع والتنقيب والنشاطات الانسانية المتنوعة التي تحدث في الدول الكبرى وإصرارها على عدم التقيد باتفاقيات المناخ ومؤثراتها.

 

ولفت "آل عسكر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مساحة المملكة الشاسعة المترامية الاطراف تتجاذبها صفتان بيئيتان، الأولى الطبيعة الصحراوية التي يشكل الربع الخالي حيزا كبيرا منها مع ما يحتويه من كميات كبيرة من احتياطيات الزيت الخام، و الثانية والمكملة هي دورها الريادي وحيويتها في مجال امدادات الطاقة ومعادلتها المتوازنة في الاسعار واستقرار اسواق البترول. متلازمة هذه الاخيرة تطلعها في ان تكون دولة محورية في الحد من التلوث البيئي ومواجهة تحديات متغيرات المناخ .

 

وأشار "مستشار وزير النفط السعودي"، إلى أن حزمة المبادرات البيئية الجديدة تتمثل في رؤيتها المرحلية استثمارات تصل الى ٧٠٠ مليار ريال للتشجير واحياء الاراضي المتدهورة وخلق فرص وظيفية وانعاش القطاع الخاص والحد من انبعاثات الكربون إلى أن يصل إلى مستوى الحد الصفري عام ٢٠٦٠ م وحماية المحيطات والاحياء المائية والقضاء على النفايات البلاستيكية وغيرها.

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