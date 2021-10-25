لمعاقبة المخالفين.. "الموسيقيين": قانون مرتقب يمنحنا الضبطية القضائية.. فيديو

قال علاء عامر المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، إن النقابة في حاجة إلى الضبطية القضائية، مؤكدا أننا نعاني من وجود أشخاص يؤدون فن غير راضين عنه.

وأضاف علاء عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه من المفترض أن يقوم بالغناء العضو الذي يمتلك تصريح من نقابة الموسيقيين فقط وليس أي شخص أو جهة أخرى.

وتابع علاء عامر، أنه عند وجود مخالفة، يتم اللجوء لوزارة الداخلية، أو للرقابة على المصنفات، مؤكدا أنه يتوجب أن يوجد ضبطية قضائية حتى نتمكن من تنفيذ القانون بشكل صارم.

أتوقع أن يصدر قانون الضبطية القضائية

وأشار المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين إلى أنه يتم مناقشة القانون في مجلس النواب، وأتوقع أن يصدر قانون بالضبطية القضائية ويتم إقراره.